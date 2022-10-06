Ученые выяснили, почему золотой испанский дворец Альгамбра становится фиолетовым 1 6.10.2022, 8:34

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Знаменитый дворцовый комплекс был построен почти 800 лет назад.

Построенный почти 800 лет назад дворец Альгамбра, расположенный в восточной части города Гранада в Южной Испании, украшен мерцающим сусальным золотом, который должен был выдержать испытание временем. Однако некоторые части интерьера Альгамбры превратились из ослепительно-золотого в тусклый пурпурный, который окрасил близлежащую штукатурку, пишет Physics.

Исследователи долгое время изо всех сил пытались определить причину такого изменения. И вот наконец ученые Каролина Карделл и Изабель Гуэрра из Гранадского университета в Испании нашли объяснение. Их исследование показало, что преображение происходит преимущественно из-за коррозии золота под воздействием окружающей среды.

«Эта работа стала возможной благодаря технологическим достижениям, которые были недоступны, когда фиолетовую окраску впервые заметили в 1990-х годах», — рассказала Гуэрра.

В своем новом исследовании Карделл и Герра использовали электронные микроскопы, оснащенные различными спектрометрами, для исследования структуры и химического состава золотых элементов, содержащих слои олова, золота и гипса, которые были нанесены на дворец в XIX веке.

Изучая дворец, ученые обнаружили, что коррозия декорированного участка зависела от грязи. Когда золото было чистым, Карделл и Герра наблюдали окисление олова. Но когда золото было грязным они наблюдали окисление золота.

Чистое золото сохраняло контакт с окружающей средой, что, по мнению специалистов, обеспечивало его насыщение кислородом. Однако золото, покрытое грязью, потеряло такой контакт, что приво к деоксигенации золота, спровоцировав коррозию. В итоге эта коррозия привела к растворению золота и созданию золотых наносфер с правильным диаметром для отражения фиолетового света.

Эксперты надеются, что их результаты помогут понять реакции деградации других позолоченных артефактов и найти способы сохранения произведений искусства.

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