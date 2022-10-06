Из белорусских магазинов пропали куриные яйца 10 6.10.2022, 10:57

3,206

И это только начало.

Читатели «Зеркала» из разных регионов Беларуси сообщают о заметном сокращении ассортимента куриных яиц в магазинах. Местами, по их словам, и вовсе возник дефицит этого товара. Журналисты выяснили, что самого продукта на фабриках, скорее всего, хватает, но снова есть проблема с упаковкой.

«Почти полторы недели в магазине были только дорогие фермерские яйца», — рассказал читатель из Могилева.

«В магазине стеллаж, который обычно заполнен яйцами, был заставлен заквасками в пластиковых баночка. В другом небольшом магазине сказали, что яйца закончились», — написал другой читатель из Минска.

«Куриное яйцо, фасованное в лотки по десятку, пропало. Предлагают заказывать россыпью и фасовать по пакетам. С чем связано отсутствие товара на фабрике, не отвечают, когда появится — не знают. По слухам, как и всегда, товар уехал в Россию», — рассказал еще один читатель, который работает в частном магазине.

— На просьбу поставить в заказ фасованное яйцо в лотках по десятку, поставщики говорят, что фасовки нет, и предлагают взять штучное. Точнее в картонных лотках по 30 штук, как раньше на рынках продавали. А на вопрос, как они хотят, чтобы мы это продавали, предлагают расфасовывать по пакетикам, — говорит он.

Это может указывать на то, что проблема у птицефабрик сложилась именно с упаковкой.

Журналисты спросили у представителей столичных магазинов трех торговый сетей, какая ситуация у них. В одном магазине признали, что ассортимент заметно сократился. Если в течение сентября среднесуточная поставка в магазин была больше 4 тысяч упаковок яиц, то в октябре — уже меньше трех. При этом спрос вырос примерно на 14%. Из-за этого визуально товаров на полках стало намного меньше. Освободившиеся полки «приходится занимать чем-то другим». При этом, по словам собеседника, цена на яйца в этой торговой сети в среднем растет на 10 копеек в месяц.

Представитель второй торговой сети сказала, что продукта хватает, поставки не прерывались. В третьей тоже отметили, что резких перебоев не было и каждый день в магазин поступает примерно одинаковое количество продукта. Некоторые покупатели также говорят, что в некоторых магазинах продукта хватает.

Про хороший выбор яиц написал и читатель из Гомеля (и показал фото). По его словам, даже в маленьком магазине у дома яйца изобилие, но там есть особенность — продают их не в упаковке по десятку.

Напомним, нынешним летом похожая история была с нехваткой в продаже молока. Во многих магазинах оно пропало полностью или стал существенно более скудным выбор этого продукта в тетрапаке.

Сначала власти никак не комментировали ситуацию, только через более чем месяц Минсельхозпрод признал, что такая проблема действительно есть, и объяснил это перебоями с упаковкой. После ситуацию обсуждали на совещании у Лукашенко. «Так они ж не едят Tetra Pak. Люди едят то, что в Tetra Pak», — недоумевал Лукашенко и потребовал до конца года наладить производство отечественного аналога тетрапаку, несмотря на то, что производить ее не так просто.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».