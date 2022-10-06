Уникальное видео: ВСУ с помощью британских MLRS бьют по командным пунктам оккупантов 6.10.2022, 14:49

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Обстрел был снят при подготовке наступления украинской армии на Лиман.

Журналисты издания Sky News показали работу британских пусковых установок MLRS на передовой. Репортаж был снят при подготовке наступления Вооруженных сил Украины на Лиман, что в Донецкой области.

Соответствующая публикация размещена на сайте издания. «Благодаря этому оружию мы выполнили действительно первоочередные задачи», – сказал командир артиллерийской части, пожелавший остаться неназванным из соображений безопасности.

Благодаря MLRS украинские защитники наносят удары по военным базам, колоннам бронетехники и складам боеприпасов. Репортаж был снят 29 сентября, а всего через два дня город был отбит украинскими защитниками.

Командующий отметил, что, по его мнению, около 30% успехов Украины в крупном контрнаступлении на востоке были достигнуты благодаря британским и немецким ракетным установкам.

«Это один из ключевых факторов, который заставил российскую армию не просто отступить, а бежать», – сказал офицер.

Командир и несколько его людей прошли обучение в Великобритании по работе с системой.

«Нам многое дали… Благодаря обучению всего через три дня после возвращения из Англии мы уже выполняли задания», – добавил офицер.

Британской MLRS управляют три солдата: один отдает команды, другой проверяет правильность координат цели на встроенной компьютерной панели, а третий ведет машину.

Командующий артиллерией, чье подразделение использует шесть британских реактивных систем залпового огня, а также три немецких пусковых установки MARS II, сказал, что они преследуют только особо важные цели. Их запасы ракет невелики, поэтому украинцам нужно быть избирательными.

Ракеты, выпущенные британской системой, имеют точное наведение и дальность действия более 80 км. Это означает, что они очень точны и снижают вероятность жертв среди гражданского населения.

Напротив, большая часть российских артиллерийских систем – и пусковые установки советских времен, ранее использовавшиеся Украиной – должны обстрелять цель залпом ракет, чтобы гарантировать ее уничтожение, что требует гораздо большего количества боеприпасов и вызывает гораздо больше побочных разрушений.

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