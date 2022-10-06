В Минске вместо культового культурного места откроют супермаркет российской сети

В Минске вместо культового культурного места откроют супермаркет российской сети4
- 6.10.2022, 15:27
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Арт-хаб закрыли по требованию МЧС.
На месте закрытого в январе прошлого года культурного хаба «ОК16» в Минске откроется продуктовый дискаунтер российской розничной сети «Светофор», пишет «The Village».
Бывшие заводские цеха Минского завода Октябрьской революции (МЗОР) в 2017-м году выкупил «Белгазпромбанк» за три миллиона долларов, в том же году там открылось культурное пространство «ОК16».
В январе 2021 года арт-хаб был вынужден закрыться по требованию МЧС. Арендовавшая площадку компания «АртКорпорейшн» сообщила, что вынуждена покинуть пространство.
Позже корпуса завода МЗОР выкупила российская розничная сеть жестких дискаунтеров «Светофор». Сейчас в помещениях бывшего культурного хаба идет подготовка к открытию продуктового магазина.