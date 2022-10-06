«Запрет на повышение цен - прямой путь к тотальному дефициту» 6.10.2022, 16:41

Экономисты — про возможные последствия от запрета на повышение цен.

В Беларуси с 6 октября вводят запрет на повышение цен. Такое решение чиновники приняли на фоне рекордной инфляции, которая съедает рост зарплат и пенсий. Эксперты «Кошт урада» оценили возможные последствия от такого нововведения. Если коротко: то в долгосрочной перспективе это ограничение может негативно сказаться буквально на всех — и на населении, и на бизнесе, и в целом на экономике.

Если бы введение запретов на повышение цен было эффективной мерой, то во всем мире не было бы инфляции. Или же она держалась на низком уровне. Повышение цен — это не алчность или желание продавцов, которые хотят навариться. В условиях рыночной нормальной конкуренции продавцы ищут способы снижения цен, чтобы их продукция выглядела более конкурентоспособной. Это им выгодно, чтобы увеличивать выручку, — отмечают эксперты «Кошт урада». — Если в Беларуси растут цены, то такая макроэкономическая ситуация в стране.

Экономисты убеждены, что полный запрет на повышение цен не будет работать.

«Тотальный запрет на повышение цен — прямой путь к тотальному дефициту. Ни один бизнесмен не будет продавать товар дешевле, чем он стоит, — отмечают эксперты «Кошт урада». — Не исключено, что в продаже появится товар более худшего качества. Или торговля будет продавать старые товары под видом новых. Такое раньше уже было. Но если лазеек не будет, то это прямой путь к сокращению ассортимента».

Еще одно из возможных негативных последствий — резкий скачок инфляции после отмены запрета на повышение цен или частичных послаблений, считают эксперты.

В этой ситуации ограничения по росту цен — повод для бизнеса задуматься, стоит ли работать в таких условиях. «В первую очередь это касается небольших частных компаний, — уточняют эксперты. — Также эти ограничения чреваты сокращением рабочих мест, снижением уровня зарплат. То есть может в целом может оказать негативное влияние на экономику».

На вопрос, почему чиновникам так важно обуздать инфляцию, вводя ограничения, экономисты поясняют:

«Есть условный социальный контракт между чиновниками и населением: мы вам стабильность обеспечим с чаркой и шкваркой, в вы не лезете не в свое дело. А во всем мире так не делают, потому что всем понятно, что это так не работает».

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