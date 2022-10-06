Россия вывезла из Беларуси почти 30 вагонов с боеприпасами 11 6.10.2022, 17:18

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Они были отправлены на Донецкое и Херсонское направления.

В октябре Россия из Беларуси вывезла почти 30 вагонов с боеприпасами для усиления российских оккупационных войск в войне против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов рассказал во время онлайн-брифинга.

Он сказал, что в пределах Волынской, Ривненской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей обстановка характеризуется как стабильная и контролируемая.

«Военно-политическое руководство Беларуси продолжает оказывать помощь агрессору в войне против Украины. По полученной информации, в рамках двусторонней договоренности, в настоящее время продолжается работа группы офицеров южного военного округа вооруженных сил страны-агрессора с целью отбора и последующего перемещения для нужд агрессора автомобильных шин, узлов, агрегатов и других запасных частей к бронетехнике противника. Работа продолжается на белорусских складах, базах и арсеналах», - заявил Громов.

«Кроме того, с начала октября из белорусских арсеналов хранения ракет и боеприпасов направлено к оккупационным войскам на Донецком и Херсонском направлениях почти 30 вагонов с боеприпасами», - отметил ГРомов.

Он добавил, что всего с начала полномасштабной агрессии с территории Беларуси было отправлено 26 эшелонов общим количеством почти 250 вагонов и весом более 10 тыс тонн.

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