В Монако представили подводную суперяхту, созданную по роману Жюля Верна 2 6.10.2022, 19:17

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Уникальное судно сочетает роскошь, комфорт и возможность погружения.

Голландская компания U-Boat Worx представили проект лодки Nautilus, длиной 37,5 м. Готовое судно сможет функционировать и как развлекательная яхта, и как подводный аппарат. Компания обещает поставить лодку на заказ в течение 30 месяцев за €25 млн.

Разработчики сообщают, что проект судна прошел все необходимые проверки и сертификаты и представляет собой первый проект яхты, которая может погружаться под воду. Разработка была вдохновлена романом Жюля Верна «20 000 лье под водой», пишет «Хайтек».

Корабль весом 1250 т и 37,5 м в длину может работать как обычная яхта. В этом режиме на палубе размещаются бассейном с пресной водой, бар и обеденный стол. На лодке могут разместиться до 10 пассажиров и 7 членов экипажа. Перед погружением солнечная «терраса» убирается.

При работе в качестве яхты Nautilus предлагает массивную солнечную палубу с бассейном с пресной водой, баром и роскошным обеденным столом. Это устройство на открытом воздухе убирается до того, как подводная лодка опускается ниже уровня моря.

В подводном режиме лодка может находиться до четырех суток, но при движении с крейсерской скоростью этот срок сокращается до 6 ч. Корабль, работающий от гибридного дизель-электрического двигателя, может погружаться на глубину 200 м. На поверхности он может развивать скорость до 9 узлов (16,67 км/ч), а под водой — до 4 узлов (7,41 км/ч).

Разработчики отмечают, что дополнительный бонус нового устройства — борьба с морской болезнью. Если на поверхности слишком неспокойно, корабль может уйти под воду и продолжить спокойное путешествие.

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