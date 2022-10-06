В Монако представили подводную суперяхту, созданную по роману Жюля Верна

В Монако представили подводную суперяхту, созданную по роману Жюля Верна2
- 6.10.2022, 19:17
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Уникальное судно сочетает роскошь, комфорт и возможность погружения.
Голландская компания U-Boat Worx представили проект лодки Nautilus, длиной 37,5 м. Готовое судно сможет функционировать и как развлекательная яхта, и как подводный аппарат. Компания обещает поставить лодку на заказ в течение 30 месяцев за €25 млн.
Разработчики сообщают, что проект судна прошел все необходимые проверки и сертификаты и представляет собой первый проект яхты, которая может погружаться под воду. Разработка была вдохновлена романом Жюля Верна «20 000 лье под водой», пишет «Хайтек».
Корабль весом 1250 т и 37,5 м в длину может работать как обычная яхта. В этом режиме на палубе размещаются бассейном с пресной водой, бар и обеденный стол. На лодке могут разместиться до 10 пассажиров и 7 членов экипажа. Перед погружением солнечная «терраса» убирается.
При работе в качестве яхты Nautilus предлагает массивную солнечную палубу с бассейном с пресной водой, баром и роскошным обеденным столом. Это устройство на открытом воздухе убирается до того, как подводная лодка опускается ниже уровня моря.
В подводном режиме лодка может находиться до четырех суток, но при движении с крейсерской скоростью этот срок сокращается до 6 ч. Корабль, работающий от гибридного дизель-электрического двигателя, может погружаться на глубину 200 м. На поверхности он может развивать скорость до 9 узлов (16,67 км/ч), а под водой — до 4 узлов (7,41 км/ч).
Разработчики отмечают, что дополнительный бонус нового устройства — борьба с морской болезнью. Если на поверхности слишком неспокойно, корабль может уйти под воду и продолжить спокойное путешествие.