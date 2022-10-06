Эксперт: ВСУ возьмут Херсон в «клещи» 6.10.2022, 19:54

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Россию ждет масштабное поражение на правом берегу Херсонщины

Об этом «24 каналу» рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, у российских оккупантов произошел каскадный обвал фронта на Бериславском направлении. Конечно, сопротивление есть, но оно достаточно слабое.

По мнению Нарожного, освобождение Херсона можно организовать еще до Нового года. Его прогноз – середина или конец ноября. Очевидно, что у оккупантов недостаточно хорошо отлаженная поставка после регулярных ударов HIMARS, из-за чего они не всегда могут оказывать серьезное сопротивление.

«Группировка оккупантов в Херсоне обречена. У них с снабжением все плохо. После того, как мы возьмем Берислав, думаю, будут так называемые «клещи» вокруг Херсона. Мы обескровим эту группировку и освободим город»,

– считает Нарожный.

После освобождения Херсона ВСУ, вероятно, смогут достигать американскими HIMARS до территории вблизи Крымского перешейка. Это будет еще больше разрушать логистику русских оккупантов.

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