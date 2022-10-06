Матвиенко приехала на саммит глав парламентов G20 и начала просить Украину о переговорах 5 6.10.2022, 21:37

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Валентина Матвиенко

Украинская делегация ответила.

Украинский парламент отклонил предложение парламента российского сесть за стол переговоров.

Об этом заявила в «Фейсбуке» вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

Ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на саммите глав парламентов G20 в Индонезии предложила делегации Украины, которую возглавляет Кондратюк, «срочно сесть за стол переговоров».

«Рада, что мое сегодняшнее выступление на Саммите G20 в Индонезии с призывом к парламентам всех стран мира осудить преступления россиян, псевдореферендумы и аннексию наших территорий поддержали все демократии, также оно заставило россиян в очередной раз солгать о переговорах, теперь - уже в парламентах...

Откровенно говоря, от предыдущего пафоса и надменности «матвиенок» осталась одна ложь!

Все, кто проголосовал за аннексию украинских территорий - военные преступники! С ними никто никаких переговоров вести не будет! Все они будут отвечать в Международном Трибунале!

Украина побеждает и победит!», — заявила вице-спикер Верховной Рады Украины Кондратюк.

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