Экономист: Цены как росли, так и будут расти 6.10.2022, 22:08

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Почему не стоит верить Лукашенко.

Правительство запланировало годовую инфляцию на уровне 19%, Лукашенко требует вернуть ее назад – к 7-8% и приказал с 6 октября остановить рост цен, а еще лучше – снизить их. Что из этого выйдет?

– А цены как росли, так и будут расти… – пессимистично говорит в комментарии «Свободным новостям» экономист Лев Марголин. – Вместо одного товара будут появляться другие, соответственно, с совершенно новым ценником. Дороговизна товаров в стране никогда не поощрялась: иногда устанавливался определенный потолок, выше которого ни-ни, иногда разрешалось повышать с позволения властей, например, облисполкомов, на отдельные товары цены запрещалось поднимать вообще.

Однако на любой запрет всегда найдется лазейка: на каждый новый товар устанавливается новая цена. Производитель добавляет в свое изделие новый компонент, соответственно, считается, что это уже новый рецепт приготовления, а значит, и цена совсем другая. Ловкость рук – и никакого мошенничества, что называется.

– Правительство надеется удержать годовую инфляцию в рамках 19%. Удастся ли?

– Если верить статистике, то возможно, удастся, если не верить…

Инфляция ведь определяется по сопоставимым ценам. Берется группа товаров, которые входят в расчетную корзину, и цены сравниваются с аналогичным периодом предыдущего года.

Но статистика не учитывает очень многих нюансов. Например, недавно продавалась колбаса сливочная по 9 рублей за килограмм, а сейчас появилась колбаска сливочная да с маслицем – ее стоимость подросла уже до 12,5 рублей. В этом случае инфляция уже не 13%, как у нас по итогам восьми месяцев, и даже не 19% – а все 30%.

По определенному перечню товаров цены удастся удержать в рамках 19%. Каким образом? Производители будут компенсировать свои убытки за счет других продуктов. Например, продавая 1,5-процентное молоко по старым ценам, отыграют потери за счет молока более высокой жирности или за счет сыров. Иначе предприятия будут работать себе в убыток, а в результате – банкротство неизбежно.

Инфляцию каждый ощущает по-своему. Человек, который покупает более широкую линейку продуктов, ощущает ее сильнее, но при этом он имеет и среднюю зарплату более высокую. А те, кто обходится необходимым минимумом, возможно, и почувствуют такой подход.

– Поставлена задача снизить инфляцию вообще до 7-8%. Выполнимо ли это?

– Если за восемь месяцев наблюдаем разгон до 13%, то откатить назад уже не получится. Для снижения годовой инфляции нужна дефляция, то есть цены должны падать. Но как сделать так, чтобы любой продукт подешевел хотя бы на 10-15%? Чудес не бывает, особенно в экономике: здесь действуют такие же законы, как и в физике.

– Цены поперли еще с февраля, а разнос устроен только сейчас. Почему?

– Наверное, первые месяцы ответственные чиновники убеждали руководство, что нужно пару-тройку месяцев подождать, а потом перестроить экономику – и все наладится, все будет хорошо. Но, судя по всему, хорошо не получается. А раз хорошо не выходит, то народ может начать хмуриться.

Пенсионерам повысили пенсии вдвое, но реальные доходы все равно упали – инфляция съела.

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