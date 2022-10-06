«Поворачиваю голову вправо — соседка в крови» 6.10.2022, 22:28

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Пассажирка автобуса «Варшава-Минск» рассказала о страшном ДТП возле Фаниполя.

Во вторник, 4 октября, недалеко от Фаниполя Дзержинского района автобус рейса «Варшава-Минск» компании Ecolines врезался в погрузчик. Его отбросило в кювет. По ходу движения он зацепил легковой автомобиль. Всего пострадали 15 человек, пятеро из них до сих пор находятся в БСМП, один из них — на ИВЛ. Адриана — одна из пассажиров, которым повезло отделаться ушибами. О том, как случилось ДТП, белоруска рассказала «Зеркалу».

Адриана живет в Польше и периодически ездит в Минск к родителям. Так было и в этот раз. В понедельник вечером она села в автобус компании Ecolines. Он отправился со станции «Варшава Заходня» в 22.00 по польскому времени.

— Границу мы прошли очень быстро, — объясняет девушка. — Когда я ездила в Минск две недели назад, мы очень долго на границе стояли. Тогда поездка совпала с объявлением мобилизации в России. А сейчас все было очень спокойно. Мы все быстро прошли, вовремя успевали, вроде бы ничего не предвещало беды.

Белоруска забрала последние билеты на этот рейс. Ей попало место на втором этаже, в хвосте автобуса слева у окна.

— Самый прикол, что я покупаю билеты и думаю: «Блин, не люблю сидеть около окна, некомфортное место». А в итоге это меня и спасло, — рассказывает девушка.

«Сильнее всего пострадал наш водитель. Его выносили на носилках без сознания»

— Всю дорогу я дремала. Проснулась уже утром в Барановичах, смотрю — идет дождь. Чувствую, что мы едем реально быстро. Автобус прямо шатает и очень сильно. Он обгонял машины даже. Я думаю, ну ладно, что на этом делать акцент. И снова заснула. Проснулась уже на том моменте, когда мы начали переворачиваться. Открыла глаза — и понимаю, что мы перевернулись. Поворачиваю голову вправо-влево, вижу — моя соседка в крови, у бабушки, которая сидела справа, расшиблен лоб.

В это время, по словам Адрианы, автобус начал дымиться сзади. Пассажиры запаниковали.

— Мужчины выбивали стекла, которые были около земли. Но не получалось, — рассказывает девушка. — Я тоже нашла рядом с собой молоток, чтобы разбить стекло, а он — привязан леской. Чтобы его отвязать или оторвать — не знаю, какую силу нужно применить. У других окон и вообще молотка не было. В итоге смогли в середине выбить как-то стекло — и стали постепенно выбираться.

Белоруска говорит, что пассажиры помогали друг к другу. Она смогла покинуть салон одной из последних.

— Меня дико трясло, рядом со мной плакала соседка. Мужчины курили, помогали тем, кому было очень плохо — разбитые лица, колени, — вспоминает девушка. — Приехали МЧС и скорая. К ним вопросов нет, потому что всем быстро оказывали помощь. Сильнее всего пострадал наш водитель. Его выносили на носилках без сознания.

И все говорили, что очень сильно пострадала девушка, которая была в легковушке. У нее что-то с ногами. Были и те, кто не мог ходить. Из автобуса больше всего пострадали те, кто сидел справа. Потому что он перевернулся на правый бок. Также сильно пострадали те, кто был в передней части, так как мы врезались в дерево. А вот те, кто как я сидели слева и сзади, пострадали меньше всего.

На момент ДТП в автобусе был 61 человек. Адриана говорит, что до границы людей в салоне было больше.

— В Бресте вышли люди (слава Богу, что вышла семья с меленьким ребенком), потом в Барановичах тоже, — вспоминает белоруска. — Но с нашей стороны сзади все места были заняты. Там один парень, у которого место было справа, в рубашке родился: он пересел на левую сторону, когда сидение освободилось.

«Я всегда ездила на автобусах — и никогда не пристегивалась»

— Я когда отошла назад — увидела весь этот кошмар, — продолжает собеседница. — Мы врезались в трактор, у автобуса отлетело колесо. Мы свернули в кювет и врезались в дерево. Если бы не оно, я не знаю, что было бы дальше. Было бы все плачевнее. Не факт, что я бы вообще сейчас рассказывала бы эту историю

Адриана спросила у другой пассажирки, что случилось. Та сказала, что водитель ехал очень быстро и добавила про скользкую дорогу. Дальше автобус столкнулся с погрузчиком и задел легковой автомобиль.

Через какое-то время Адриану забрали родители, а остальных пассажиров отвез в Минск подменный автобус. Уже в Минске девушка сходила к врачу, чтобы проверить, нет ли у нее сотрясения мозга.

— Слава Богу, отделалась ушибом головы, малого таза и ребер, — говорит она. — В этот же день я стала звонить в Ecolines. До 12 часов дня они просто не брали трубку (хотя рабочий день у них был с 8 до 22). В итоге они перезвонили, сказали, куда идти и что делать, и потом приходить к ним. Но не извинились, ничего такого не сказали.

— У меня вопрос, почему водитель спешил, если мы вовремя спокойно успевали? — рассуждает белоруска. — Мы границу вообще быстро прошли и даже не опаздывали. Если водитель устал, так есть же второй. Почему он его не подменил?

Что касается ремней безопасности, то, по словам девушки, никто из пассажиров не был пристегнут.

— Я точно не вспомню, были ли там ремни безопасности вообще. Но я не была пристегнута, соседка моя — тоже. Я всегда ездила на автобусах — и никогда не пристегивалась. До этого момента, — заключает Адриана.

Что говорит перевозчик?

Ecolines будет выплачивать компенсации пассажирам, которые должны прийти в кассы с документами (билетом и заключением от врача). Так отвечают по номерам телефонов компании «Билет Онлайн», которая продает билеты этого перевозчика в Беларуси.

— У нас нет информации о том, как конкретно что они будут компенсировать, у нас этой информации нет, — заверили в «Билет Онлайн».

Официально

По данным Следственного комитета, 4 октября возле Фаниполя пассажирский автобус «Варшава-Брест» столкнулся с погрузчиком и легковым автомобилем. В салоне находились 2 водителя и 61 пассажир. Как граждане Беларуси, так и иностранцы.

Всего по данным СК, пострадали 15 человек. Семеро из них отвезли в больницу. По информации на среду 5 октября, пятеро остаются в БСМП, двух пострадавших прооперировали. Один — на аппарате ИВЛ, у него травма нижних конечностей и брюшной полости.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

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