Данилов жестко ответил умоляющей о переговорах Матвиенко 14 7.10.2022, 7:44

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Алексей Данилов

Переговоры будут, но есть один важный момент.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал слова главы совфеда РФ Валентины Матвиенко о переговорах между Украиной и страной-агрессором.

В четверг, 6 октября, Данилов у себя в Facebook предложил Матвиенко «думать не о мирных соглашениях, а о покаянии перед преданной вами Родиной, убитыми вами украинцами и о линии защиты в Гааге».

«Вы голосуете руками, которые по локти в украинской крови. Не отвлекайтесь на вещи, которые вас уже не касаются. Переговоры будут, но только с новыми российскими властями. Но тогда вы будете уже очень далеко…», — написал он.

6 октября Валентина Матвиенко во время саммита глав парламентов стран G20 в Индонезии заявила, что страна-агрессор «за диалог» и «неоднократно предлагала переговоры», повторив кремлевскую ложь об «урегулировании внутриукраинского кризиса» и «предложив» «прямо сегодня сесть за стол переговоров».

Заместительница главы Верховной Рады Елена Кондратюк, возглавляющая украинскую делегацию, в ответ подчеркнула, что никто не будет вести переговоры с военными преступниками, проголосовавшими за аннексию территорий Украины.

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