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«Все командиры уже 200-е»: оккупант рассказал об окружении в Тернах под Лиманом

  • 7.10.2022, 9:36
«Все командиры уже 200-е»: оккупант рассказал об окружении в Тернах под Лиманом

Российский солдат дозвонился жене из «кольца».

Российские оккупанты оказались в окружении перед тем, как ВСУ удалось взять поселок Терны в Донецкой области.

Один из солдат РФ дозвонился жене в момент, когда населенный пункт брали в «кольцо». Захватчик в панике заявил супруге, что их осталось 30 человек и шансов против украинской армии нет. По словам оккупанта, «200-ми» уже стали первый и второй командиры взвода, командир роты и водитель.

Разговор опубликовало ГУР Минобороны Украины.

Супруга попавшего в ловушку оккупанта рассказала, что 29 сентября к ним должны были отправить первых мобилизованных.

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