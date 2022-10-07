«Все командиры уже 200-е»: оккупант рассказал об окружении в Тернах под Лиманом 7.10.2022, 9:36

Российский солдат дозвонился жене из «кольца».

Российские оккупанты оказались в окружении перед тем, как ВСУ удалось взять поселок Терны в Донецкой области.

Один из солдат РФ дозвонился жене в момент, когда населенный пункт брали в «кольцо». Захватчик в панике заявил супруге, что их осталось 30 человек и шансов против украинской армии нет. По словам оккупанта, «200-ми» уже стали первый и второй командиры взвода, командир роты и водитель.

Разговор опубликовало ГУР Минобороны Украины.

Супруга попавшего в ловушку оккупанта рассказала, что 29 сентября к ним должны были отправить первых мобилизованных.

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