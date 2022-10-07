Политзаключенного фрезеровщика МТЗ освободили в зале суда
- 7.10.2022, 11:04
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Мирославу Собчуку присудили 1,6 года «домашней химии».
Стало известно, что 23 августа 2022 года суд Советского района Минска вынес приговор политзаключенному Мирославу Собчуку — члену независимого профсоюза, который работал на Минском тракторном заводе. Его признали виновным по ст. 342 Уголовного кодекса и приговорили к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы без направления в ИУОТ — «домашней химии». Политзаключенного освободили в зале суда, пишет ПЦ «Вясна».
Приговор вынесла судья Ольга Емельянченко.
За «Минсктрансом» признано право заявить иск на возмещение ущерба в размере 373 рублей 98 копеек, который будет рассмотрен в рамках гражданского производства. До этого времени телефон мужчины оставлен под арестом.
Его признали виновным в участии в одном из Маршей, во время которого он «действовал согласованно с группой лиц». Его действия якобы повлекли за собой «нарушение работы транспорта». Находясь в Минске, политзаключенный выкрикивал лозунги, демонстрировал протестные символы и плакат.
Мирослав признал вину и рассказал, что принял участие в Марше с участием сотрудников МТЗ. Доказательством по делу проходили видео и фотоснимки политзаключенного, которые были сделаны во время мероприятия.
Напомним, 24-летнего Мирослава задерживали 8 октября 2020 года на работе. Он участвовал в создании обращения работников МТЗ, в котором заводчане осудили насилие и потребовали новых честных выборов. По информации коллег, Мирослава Собчука вызвали к руководству, затем пришел мастер, который забрал телефон Мирослава. Впоследствии стало известно, что парня задержали. После этого его освободили, однако снова задержали 19 апреля 2022 года.