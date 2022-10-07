Украинская армия расширяет наступление восточнее Купянска 7.10.2022, 11:22

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А на юге обрушение фронта заставило оккупантов отступить.

ВСУ продолжают развивать наступление в Харьковской области, тогда как в Херсонской обрушение фронта армии РФ заставило оккупантов отступить южнее для укрепления позиций. А иранские беспилотники, которыми РФ терроризирует Украину, пока не создают угрозу для перелома в ходе боевых действий.

Об этом в своей новой сводке по итогам 6 октября сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Силы ВСУ, вероятно, продолжают контрнаступательные операции на северо-востоке Харьковской области в районе Купянска. В частности появились кадры, где украинские войска присутствуют в Глушковке (14 км к юго-востоку от Купянска) — что указывает на дальнейшее продвижение ВСУ на восток от города. Российские «военкоры» также опасаются, что украинские силы могут попытаться расширить контранаступательный «котел» на северо-восток от Купянска в сторону поселка Ольшана и на восток — в сторону Орлянки (22 км восточнее Купянска).

После обрушения российской линии фронта на северо-востоке Херсонской области войска армии РФ, вероятно, пытаются укрепить оборонительные позиции ближе к центральной части региона. Об этом свидетельствуют в частности спутниковые снимки за 3 и 4 октября, где видны российские траншеи и радиолокационные системы в районе Берислав — Новая Каховка — что позволяет предположить отступление сюда российских войск для укрепления позиций. Тем временем украинские силы, вероятно сосредоточились на перегруппировке на севере Херсонской области, хотя в российских источниках сообщалось также о попытке ВСУ прорвать оборонительные рубежи РФ на севере региона, в частности в районе Пятихаток (примерно в 35 км к югу от границы с Днепропетровской областью).

Использование Россией беспилотников иранского производства вряд ли существенно повлияет на ход войны и пока не стало эффективной альтернативой тому, как ВСУ используют системы HIMARS. ISW напоминает, что если украинские силы фокусируются на применении американских РСЗО для точного поражения тыловых коммуникаций, логистических линий и командных штабов врага, то РФ уже использовала множество беспилотников против гражданских целей в Украине — вероятно, пытаясь создать «нелинейный эффект» посредством террора. Однако такие усилия не увенчались успехом и вряд ли способны изменить ход войны, поскольку армия РФ не фокусирует их удары на узлах вблизи поля боя.

ISW приводит оценки бригадного генерала Алексея Громова, заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, по словам которого к 6 октября российские войска применили против Украины 86 иранских беспилотников Shahed-136. Из них 60% украинские силы уничтожили. Это означает, что армия РФ уже использовала существенный процент поставленных ей иранских БПЛА Shahed-136 — если верить озвученным в августе оценкам американской разведки, что Иран предоставит России «сотни» беспилотников. Официальный спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что российская армия все чаще использует иранские беспилотники, чтобы сохранить свой запас высокоточных ракет.

Аналитики ISW обратили внимание на то, что ЧВК Вагнера 6 октября объявила о создании собственного Telegram-канала. Вероятно, это означает, что спонсору этой ЧВК Евгению Пригожину понадобилась собственная площадка для конкуренции с другими военными блогерами в освещении войны — и, возможно, даже с чеченским главарем Рамзаном Кадыровым, у которого также есть собственный Telegram-канал. Другими функциями нового канала ЧВК Вагнера может быть вербовка новобранцев, но также и попытка создать для Пригожина и его союзников инструмент прямого влияния на информационное пространство.

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