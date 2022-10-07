Официально: ВСУ освободили село Грековка в 23 км от Сватово 1 7.10.2022, 11:49

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Информацию подтвердил глава Луганской области.

Воины Вооруженных сил Украины уверенно продвигаются на Луганщине. Они освободили от российских захватчиков еще один населенный пункт в регионе – село Грековка, расположенное в 23 километрах от города Сватово.

Об этом сообщил в пятницу, 7 октября, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram. Он обнародовал фото украинских военных из деокупованого села.

«Уже официально: село Грековка Краснореченской поселковой общины Сватовского района Луганской области освобождено от оккупантов!», – написал Гайдай.

Ранее военный аналитик Игаль Левин рассказывал, что украинские воины в дальнейшем в рамках деоккупации Луганщины вполне возможно будут проводить наступление на российских захватчиков в Сватово, ведь этот город открывает контроль над оперативными просторами.

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