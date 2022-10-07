Что будет с ценами на акционные товары и когда отменят мораторий? 3 7.10.2022, 12:31

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Комментарий МАРТ.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов прокомментировал запрет повышать цены с 6 октября. Глава ведомства подчеркнул, что «правительством» принято постановление № 669, которое фиксирует цены в Беларуси на 5 октября.

Богданов объяснил, что в стране фактически заморожены все тарифы на товары и услуги. Документ запрещает любые манипуляции с ценами, бухгалтерские пересчеты и переоценки. Сделано это для того, чтобы не было необоснованного повышения цен.

«Мораторий на цены пока бессрочный. Но группе Натальи Кочановой поручено доработать и внести до 20 октября в «правительство» предложения по дальнейшей политике ценообразования. Сейчас над этим идет работа», — сказал он.

Министр подтвердил, что введение нормы подразумевает усиление контроля: ценообразование проверяют не только в торговых объектах. Мониторинг затронет также производителей и импортеров. В случае нарушений вынесут соответствующие предписания, вплоть до закрытия объектов. Это касается всех товаров и услуг, производимых на территории Беларуси.

Нельзя повышать цены и в том случае, если товар продавался по акции. Министр уточняет: в постановлении четко прописано, что такие действия запрещены.

Цены зафиксированы на 5 октября. Предприятиям торговли, поставщикам и импортерам необходимо работать над понижением своих затрат, чтобы увеличивать рентабельность не за счет повышения цены. Основной посыл — белорусским производителям нужно искать резервы для снижения затрат.

При этом любое повышение цены, любой новый товар должен быть согласован по инстанциям, добавил глава ведомства. Если предприятие находится в управлении госоргана, согласование проводят с соответствующим министром, а в случае предприятий коммунальной формы собственности или зарегистрированных на территории облисполкомов, Минска обращаться нужно к местным властям.

Алексей Богданов также обратил внимание, что некоторые производители ведут себя некорректно: на экспорт цены выше, поэтому туда стараются отгружать больше продукции, зарабатывая выручку. В итоге некоторые продукты могут не попадать на белорусские прилавки. Но с такими ситуациями оперативно разбираются и возвращают товары на полку.

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