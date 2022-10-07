Кремль получил удар в спину: Турция нашла для Европы дополнительный источник газа 8 7.10.2022, 12:41

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Принято решение удвоить мощность Транс-Анатолийского газопровода TANAP.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину поставки газа по Транс-Анатолийскому газопроводу TANAP, соединяющему Азербайджан и западную границу Турции, вырастут вдвое.

Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дьонмез, сообщает Hürriyet.

Из Турции газ будет направляться в Европу.

«Принято решение удвоить мощность TANAP. Мы увеличим мощность с 16 миллиардов кубических метров до 32 млрд кубических метров», - сказал турецкий министр.

Он также отметил, что Турция сможет воспользоваться частью дополнительных объемов прокачиваемого газа.

TANAP проходит по территории Азербайджана, Грузии и Турции, где соединяется с Трансадриатическим трубопроводом (ТАР). По нему газ будет поставляться в Грецию, Албанию, Италию.

Согласно договоренностям с ЕС, Азербайджан до 2027 года планирует удвоить экспорт газа в Европу.

Для этого проводились консультации по расширению Транс-Анатолийского трубопровода (TANAP) до 32 млрд кубометров газа в год и Транс-Адриатического трубопровода (TAP) до 20 млрд кубометров газа в год.

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