Экономисты призвали белорусов запасаться продуктами 12 7.10.2022, 14:36

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В стране может наступить полный паралич торговли.

Вчерашние высказывания Лукашенко о «сдерживании цен» многим показались очередным бредом, который не будет иметь серьезных последствий. Но к вечеру появились рапорты от КГК и МАРТ, что за контроль цен берутся по-серьезному, пишет телеграм-канал «Экономика Беларуси».

Дословное исполнения пожеланий «агрофюрера» это — полный паралич торговли в стране.

Негосударственные торговые предприятия вынуждены будут свернуть деятельность или будут подвергнуты репрессиям за «неподчинение».

Мы оказались перед печальной перспективой возврата во вторую половину 1980-х.

Что мы можем рекомендовать белорусам:

делайте запасы любых товаров;

найдите выход на производителей и возможность покупать «мимо кассы»;

обдумайте возможности передачи в Беларусь посылок от родственников из-за границы;

вспомните про дачи и огороды (они спасли нашу страну от голода в 1996-1998 годах, когда «агрофюрер» начинал свои экономические эксперименты).

Хотя надежда на откат назад этого распоряжения еще есть, готовиться надо к худшему.

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