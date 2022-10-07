Экономисты призвали белорусов запасаться продуктами

Экономисты призвали белорусов запасаться продуктами12
- 7.10.2022, 14:36
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В стране может наступить полный паралич торговли.
Вчерашние высказывания Лукашенко о «сдерживании цен» многим показались очередным бредом, который не будет иметь серьезных последствий. Но к вечеру появились рапорты от КГК и МАРТ, что за контроль цен берутся по-серьезному, пишет телеграм-канал «Экономика Беларуси».
Дословное исполнения пожеланий «агрофюрера» это — полный паралич торговли в стране.
Негосударственные торговые предприятия вынуждены будут свернуть деятельность или будут подвергнуты репрессиям за «неподчинение».
Мы оказались перед печальной перспективой возврата во вторую половину 1980-х.
Что мы можем рекомендовать белорусам:
делайте запасы любых товаров;
найдите выход на производителей и возможность покупать «мимо кассы»;
обдумайте возможности передачи в Беларусь посылок от родственников из-за границы;
вспомните про дачи и огороды (они спасли нашу страну от голода в 1996-1998 годах, когда «агрофюрер» начинал свои экономические эксперименты).
Хотя надежда на откат назад этого распоряжения еще есть, готовиться надо к худшему.