«Товар, который ввозится из-за границы, пропадет из продажи» 2 7.10.2022, 15:42

ИП - жестко высказался о запрете на повышение цен.

С 6 октября чиновники запретили ИП и юрлицам повышать в Беларуси цены на товары и услуги. Это касается как производителей и импортеров, так и торговли, пишет zerkalo.io.

«Если запрет на повышение цен продержится больше двух недель, то бизнес будет что-то придумывать»

Семен занимается продажей курительных жидкостей, вейпов. У него открыта небольшая компания. Он прогнозирует, что из-за запрета повышать цены скоро сократится ассортимент.

— Как минимум некоторый товар, который ввозится из-за границы, пропадет из продажи, потому что его будет нерентабельно продавать. Закупочные цены постоянно растут, в таком случае не обойтись без повышения стоимости товара. Но у нас ввели запрет на рост стоимости. В таком случае будем отказываться от такого товара. Если подорожает закупка, то просто не будем брать товары. Бизнес работает ради того, чтобы заработать деньги. Завозить какой-то товар, где будет минимальная наценка, вряд ли кто-то станет. То есть одно из последствий запрета — сокращение ассортимента.

Семен приводит пример. Закупочная цена жидкости для вейпа в 30 мл в России — 9 белорусских рублей в пересчете. В рознице ее продают по 33 рубля. Разница между закупочной ценой и розничной — это в том числе акцизный сбор (15 копеек за 1 мл), НДС, сертификация (тариф вырос с 1 апреля), затраты на зарплаты работникам, аренду, а также маржа.

«Если закупочная цена вырастет с 9 до 9,5 рубля, то розничная цена увеличится примерно на 1,5 рубля. Потому что по цепочке вырастут и другие расходники, в том числе НДС, — поясняет Семен. — В этой ситуации возникает вопрос: что делать в ситуации, если изменится курс российского рубля, к которому привязана закупка?»

Семен видит как минимум три варианта, как будет вести себя бизнес.

— Если запрет на повышение цен продержится больше двух недель, то бизнес будет что-то придумывать. Есть два варианта: менять цены задним числом, но так, чтобы до нас не доколебались проверяющие, либо отказываться от товара. Бизнес привык к определенному уровню жизни, привык зарабатывать деньги. Лучше рискнуть мнимым штрафом, сделать аккуратно, чтобы никто не доколебался, чем закрываться.

По мнению бизнесмена, третий вариант — в теории уволить работников.

— Но тут надо просчитывать, насколько это будет целесообразно, — отмечает Семен. — Но признаюсь, что я даже в чем-то обрадовался запрету на повышение цен. От этого начнут все страдать. Начнется ерунда, потому что крупный бизнес вряд ли подстроится. В таком случае есть вероятность, что люди снова пойдут на митинги.

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