Алесь Беляцкий уже знает, что он нобелевский лауреат
- 7.10.2022, 19:14
Весточка об этом дошла до него на «Володарке».
Правозащитник Алесь Беляцкий уже знает, что он нобелевский лауреат. Весточка об этом дошла до него в СИЗО-1 на Володарского, где он находится уже почти 15 месяцев, пишет «Вясна».
Нобелевский комитет сегодня объявил в Осло лауреатов Нобелевской премии мира за 2022 год. Ими стали белорус Алесь Беляцкий и представители правозащитных организаций «Мемориал» из России и «Центр гражданских свобод» из Украины.