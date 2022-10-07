Алесь Беляцкий уже знает, что он нобелевский лауреат 7.10.2022, 19:14

Алесь Беляцкий

Весточка об этом дошла до него на «Володарке».

Правозащитник Алесь Беляцкий уже знает, что он нобелевский лауреат. Весточка об этом дошла до него в СИЗО-1 на Володарского, где он находится уже почти 15 месяцев, пишет «Вясна».

Нобелевский комитет сегодня объявил в Осло лауреатов Нобелевской премии мира за 2022 год. Ими стали белорус Алесь Беляцкий и представители правозащитных организаций «Мемориал» из России и «Центр гражданских свобод» из Украины.

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