закрыть
7 октября 2022, пятница, 19:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Алесь Беляцкий уже знает, что он нобелевский лауреат

  • 7.10.2022, 19:14
Алесь Беляцкий уже знает, что он нобелевский лауреат
Алесь Беляцкий

Весточка об этом дошла до него на «Володарке».

Правозащитник Алесь Беляцкий уже знает, что он нобелевский лауреат. Весточка об этом дошла до него в СИЗО-1 на Володарского, где он находится уже почти 15 месяцев, пишет «Вясна».

Нобелевский комитет сегодня объявил в Осло лауреатов Нобелевской премии мира за 2022 год. Ими стали белорус Алесь Беляцкий и представители правозащитных организаций «Мемориал» из России и «Центр гражданских свобод» из Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Костел и этих переживет
Костел и этих переживет Ирина Халип
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов
У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда