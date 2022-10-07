Стало известно, сколько населенных пунктов освободили ВСУ с начала контрнаступления 7.10.2022, 22:23

Украина деоккупировала 2 тысячи 434 квадратных километра своей территории.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение недели украинские военные освободили 776 квадратных километров территории и 29 населенных пунктов на востоке Украины.

Об этом глава украинского государства заявил в традиционном вечернем видеообращении.

«Только в течение этой недели наши воины освободили от российского псевдореферендума 776 квадратных километров территории на востоке нашего государства и 29 населенных пунктов, в том числе шесть на Луганщине», - отметил он.

По словам Зеленского, всего за время с начала этой наступательной операции уже освобождено 2 тыс. 434 квадратных километра украинской земли и 96 населенных пунктов.

«И сегодня я хочу отметить бойцов 92-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады за героические усилия для освобождения украинской земли. Хорошие результаты есть и на юге Украины за эту неделю – ежедневно освобождаем и там нашу землю и наших людей от псевдореферендума. Обязательно дойдем и до земель, которые были оккупированы Россией ранее», - подчеркнул президент Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».