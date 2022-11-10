Ученые впервые встретили светящуюся в темноте акулу 1 10.11.2022, 10:31

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О «сияющих» акулах слышали еще с 18 века.

Светящиеся в темноте акулы не являются единственными биолюминесцентными представителями своего вида — такой особенностью обладает примерно каждый десятый вид. Но кайтфиновые акулы (Dalatias licha) все же считаются чем-то вроде Святого Грааля подводного мира — первые упоминания о них появились более 200 лет назад, но живыми и светящимися их так и не видели, пишет The Guardian.

По словам соавтора исследования, биолога из Католического университета Лувена в Бельгии Жерома Маллефет, кайтфиновые акулы являлись для него «одним из Святых Граалей», ученый мечтал встретить когда-то этого гигантского биолюминесцентного хищника. Ранние исследования 1980-х годов, показали, что эти морские обитатели способны достигать в длину порядка 1,8 метров, а их органы способны излучать свет в их коричневой коже.

Мечта Маллефет сбылась в январе 2020 года, тогда ученые впервые смогли наблюдать этих прелестных созданий живыми и светящимися в темноте. Команда находилась на борту рыболовного исследовательского судна в 1,5 тысячах километров от Новой Зеландии. Они использовали траловую сеть коммерческого масштаба для изучения видов, обитающих в сумеречной зоне океана, на глубине около 800 метров.

Предыдущие исследования в этих водах не единожды вылавливали кайтфиновых акул в этих водах, однако Маллефет стал первым, кому удалось аккуратно перевести акул в затемненное помещение. Приглушив свет, он увидел воочию, как тела живых акул мерцают сине-зеленых светом.

Любопытно, что разные виды акул по-разному используют свет для выживания и общения. Одни подсвечивают шипы на спине, чтобы отпугнуть хищников. Другие самцы используют свечение, чтобы привлечь партнершу. Третьи — подсвечивают животы, чтобы спрятаться от хищников, сливаясь с голубым светом с поверхности.

Однако кайтфиновые акулы достигают в длину порядка 1,8 метров, а потому им не стоит особенно переживать о других хищниках. По мнению Маллефета, светящаяся нижняя часть этих акул способна освещать морское дно, помогая им охотиться, а также незаметно подкрадываться к добыче.

Подтверждением тому служат, обнаруженные ранее кайтфины, в желудках которых нашли гораздо более подвижных акул. Ученые отмечают, что представители этого вида настоящие «улитки» среди сородичей — чтобы преодолеть расстояние в 100 метров им потребуется более 10 минут. Исследователи считают, что эти хищники неспеша скользят по сумеречной зоне и совершают внезапные атаки.

Биолюминесценция у акул контролируется гормонами. Чтобы излучать свет, они используют крохотные чашеобразные структуры (фотофоры), которые усеивают кожу. Внутри них находятся светоизлучающие ячейки, а линза сверху позволяет направить свет наружу.

Ученым удалось узнать, что акулы используют минимум 2-3 гормона, чтобы вызвать или замедлить свечение. Это достаточно медленный процесс, который позволяет акулам светиться в течение нескольких часов.

По словам Маллефета, основной загадкой все еще является вопрос, как кайтфиновым акулам удается излучать свет. Исследователи надеются найти ответ на этот вопрос в ближайшем будущем.

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