Ночью могут не работать карточки некоторых банков 11.11.2022, 18:41

Кого это может коснуться?

Карточки некоторых банков могут работать с кратковременными перерывами в ночь с пятницы на субботу, 12 ноября, — с 3.20 до 4.00. Причина — технологические работы на аппаратно-программном комплексе, которые будет проводить Банковский процессинговый центр, пишет zerkalo.io.

«В период времени с 3.20 до 04.00 будет проводить технологические работы на аппаратно-программном комплексе центра. В указанный промежуток времени возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра», — предупреждает Банковский процессинговый центр.

Как сообщается, 12 ноября с 04.00 до 6.30 также возможны краткосрочные перерывы по дополнительной аутентификации при онлайн-платежах.

Банковский процессинговый центр оказывает услуги для нескольких банков — «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «Сбер Банк (Беларусь)», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «Белинвестбанк», «БНБ-Банк», «Банк Решение», «Франсабанк», «Цептербанк», «БТА Банк», «РРБ-Банк».

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