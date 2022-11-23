Украина вернула из плена 36 человек, в том числе вывезенных в Беларусь нацгвардейцев с Чернобыльской АЭС 2 23.11.2022, 19:03

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Всего из плена вернулись 36 человек.

В Украину из российского плена вернулись 36 человек, в том числе один гражданский. Об обмене сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

— Среди освобожденных — парни, которые защищали Мариуполь, были на «Азовстали», а также нацгвардейцы, взятые в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения, — написал Ермак в телеграм-канале.

По его словам, в Украину вернулись 22 нацгвардейца, 8 пограничников, 4 бойца ВМС, один боец ВСУ.

— У гражданского, к сожалению, была ампутированная нога, — пишет Ермак.

В Минобороны РФ обмен пленными подтвердили.

Напомним, ранее украинская сторона сообщала, что военнослужащие Национальной гвардии, попавшие в плен во время захвата войсками РФ Чернобыльской АЭС, содержались на территории Беларуси и России.

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