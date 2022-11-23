Британия впервые с начала войны поставит в Украину вертолеты западного образца 23.11.2022, 19:28

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Королевство передаст ВСУ три вертолета WS-61 Sea King.

Великобритания приготовила новый пакет военной помощи Украине: королевство передаст ВСУ три вертолета WS-61 Sea King. Об этом говорится в заявлении министерства обороны Великобритании.

Великобритания впервые отправляет пилотируемую воздушную технику в Украину с начала войны, заявил министр обороны Бен Уоллес. Кроме того, в Украину впервые поставляется авиация западного образца. До этого сообщалась лишь об отправках вертолетов советского производства, обращает внимание «Русская служба «Би-би-си». Как сообщается, один из вертолетов уже прибыл в Украину.

Украинские военные экипажи последние шесть недель проходили обучение в Британии по управлению вертолетами Sea King и их обслуживанию.

Sea King — старая модель вертолетов: в Британии они больше не выпускаются, пишет BBC. Они использовались во время Фолклендской войны, войны в Персидском заливе, в ходе Балканского конфликта и войны в Ираке. Последний борт был списан ВМС в 2018 году.

В британских военно-морских силах самолеты Sea King применялись для противолодочной борьбы, сказал в эфире SkyNews военный аналитик, профессор Майкл Кларк. По его словам, как от транспортных средств от них нет толку. Украинские пилоты в течение шести недель учились не управлять вертолетами, а охотиться за субмаринами, полагает собеседник издания. Это логично, потому что Украина получила контроль над западной частью Черного моря — к западу от Крыма и Севастополя, сказал Кларк. Он отметил, что единственное, что может сделать Россия сейчас в этом регионе — использовать подводные лодки

До сих пор не так много стран отправляли в Украину пилотируемую воздушную технику, указывает BBC. При этом власти Украины регулярно просят западных союзников прислать истребители или ударные вертолеты. Пока эти просьбы остаются без ответа.

Великобритания также отправит Киеву 10 000 артиллерийских ракет, сказал министр обороны Уоллес. По его словам, они должны помочь украинским военным защитить недавно освобожденную территорию.

Накануне издание The Telegraph сообщило, что Великобритания отправила Украине высокоточные ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением. Их количество тогда не уточнялось.

Британия второй после США крупнейший поставщик военной помощи Украине. Премьер-министр королевства посетил Украину 19 ноября и пообещал передать Киеву очередной пакет военной помощи на 50 млн фунтов стерлингов. В него должны войти средства противовоздушной обороны, в том числе 125 зенитных орудий для борьбы с иранскими беспилотниками, которые использует Россия.

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