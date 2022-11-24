Черный или белый: медики выяснили, какой хлеб полезнее 5 24.11.2022, 10:31

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Оказывается, что при выборе продукта нужно обращать внимание на другой фактор.

Медицинские эксперты рассказали о том, влияет ли цвет хлеба на его пользу.

Об этом сообщает NHS.

Известно, что белый и черный цельнозерновой хлеб производят из цельного зерна, содержащее все части ядра: отруби, зародыш и эндосперм. Зерно (ржа или пшеница) влияет на вкус и цвет хлеба.

Специалисты утверждают, что если мука грубого помола, то не имеет значения, какого цвета хлеб, потому что как белый, так и ржаной, сохраняют витамины, клетчатку и питательные вещества. Таким образом, белый цельнозерновой хлеб настолько же полезен, как и черный.

Для выпекания обычного белого или черного хлеба используют рафинированную муку, производящуюся из очищенных зерен. В процессе обработки происходит утрата части полезных веществ такими зернами. Порой в белый пшеничный или черный хлеб дополнительно добавляют витамины и минералы, но в нем все равно меньше клетчатки.

По словам экспертов, лучше употреблять цельнозерновые продукты. Если человек предпочитает белый хлеб, тогда лучше покупать цельнозерновой. Необходимо обязательно читать этикетку, где должно быть указано, что хлеб «100% цельнозерновой» или «цельнозерновой».

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