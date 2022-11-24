Эстонские власти рекомендовали снести 244 советских памятника 1 24.11.2022, 11:28

Некоторые из них уже демонтированы.

Рабочая группа при Государственной канцелярии Эстонии рекомендовала снести 244 советских памятника, 56 из которых уже демонтированы. Об этом сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR.

Всего в списке 322 памятника. 74 из них признаны нейтральными, а судьба еще четырех мемориалов будет решаться в ходе общественной дискуссии. Например, члены комиссии пока не смогли сформировать оценку мемориала Маарьямяэ в Таллинне, однако посчитали, что «памятники подразделениям Красной армии, участвовавшим в обороне Таллинна, могут быть отделены от целостной трактовки комплекса и должны быть удалены». Кроме того, власти пока не определились с памятником Бронзовому солдату, который был установлен на Тынисмяги в 1947 году и перенесен на Военное кладбище в 2007 году.

Несколько памятников будут сохранены, например, мемориал Тахумарди на острове Сааремаа и расположенную рядом братскую могилу, где захоронены 330 бойцов, погибших в годы Второй Мировой войны. Памятник неизвестному солдату, открытый в Силламяэ в 1975 году, будет ликвидирован, поскольку власти считают его «красным», то есть пропагандистским объектом, воздвигнутым в идеологических целях.

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