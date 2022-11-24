«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков» 1 24.11.2022, 13:11

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Как живет частный сектор возле «Минск Мира».

Частный сектор в Минске — штука парадоксальная. В теории иметь собственный коттедж в столице (рядом с метро и кофейнями, но со своим огородиком и террасой) − круто. На практике же, особенно в старых районах, свой дом — это постоянная угроза сноса, невозможность легально провести реконструкцию, отсутствие элементарных удобств. Журналисты realt.by побывали в одном из осколков частного сектора в районе жилого комплекса «Минск Мир» и пообщались с его жителями.

«Моя свекровь еще ходила в школу, когда говорили о сносе. В итоге, и школу ту снесли, а наш дом все стоит»

Сейчас по обе стороны улицы Жуковского в Октябрьском районе доживают свой век около 150 частных усадеб. Когда-то эти земли были полностью застроены частными домами, но в последние годы город активно отвоевывает территории. Так, совсем недавно здесь была открыта станция метро «Ковальская Cлобода», появилась новая дорожная развязка, ну и главное — вырос огромный жилой массив под названием «Минск Мир».

Начинаем прогулку по улицам Сенницкой, Радищева и Пензенской. Оглядываемся по сторонам и понимаем, что многие дома тут уже опустели. То тут, то там встречаются заколоченные окна, поваленные заборы и заросшие огороды. Впрочем, под первым снегом это выглядит немного сказочно — увядающая вселенная, которая когда-то возродится в новом воплощении.

Пытаемся найти кого-то для разговора, но людей возле домов нет. Никто не сгребает снег, не возится на участке и не играет в снежки у калитки. Пытаемся стучать в двери, но в ответ слышим только тишину. Депрессивное состояние, как есть.

Наконец, возле крайних домов у дороги встречаем семью с детьми — с нами соглашаются пообщаться.

Надежда говорит, что живет в частном доме вместе с мужем и его родственниками.

− Это участок получала еще бабушка мужа. Она была в партизанах, потом вместе с дедушкой дошла до Германии. Где-то в 50-х годах им и дали этот участок. Дедушка сам строил дом.

− Есть у вас коммуникации?

− Изначально тут были только холодная вода и свет, потом еще при бабушке провели газ. Уже позже для горячей воды установили бойлер, а канализация у нас − местная. Приходится регулярно вызывать откачку.

− Что вам говорят о сносе? Какие перспективы?

− Да, о том, что эти места будут застраиваться, говорят давно. Моя свекровь еще ходила в школу, когда пошли разговоры, что частный сектор скоро снесут. С тех пор прошел не один десяток лет и саму школу уже снесли, а наши дома, как видите, все стоят. В нулевые были слухи, что тут будет строить Лужков (тот, что из Москвы), но не сложилось. Потом нам сказали — вас точно снесут под метро, потом — точно под новую дорогу. В итоге, и метро пустили, и дорогу открыли, а мы все ждем и ждем. Раньше рядом с нами еще сосед был, вот его снесли года три назад, и теперь наш дом стал крайним.

За эти годы жильцы Сенницкой не раз писали во все инстанции, звонили на всевозможные горячие линии, вызывали телевидение. Главное, что волнует всех обитателей частного сектора − конкретные сроки сноса.

− У нас маленькие дети, ну сколько можно над нами издеваться? Либо вы нам разрешаете реконструировать наши дома, и мы живем, как люди, либо уже сносите и давайте другое жилье. Невозможно столько лет быть в подвешенном состоянии!

Надо сказать, что в 2019-м году «Минскградо» по заказу Мингорисполкома разработал ПДП на данную территорию. Согласно планам города, все 150 усадеб возле Минск Мира, занимающие площадь в 53 гектара, должны быть пущены под бульдозер. Место частного сектора до 2025 года должны занять многоэтажки, многофункциональные центры и паркинги. Также тут собираются возвести детский сад и школу. На память о былых временах оставят только парк на улице Левкова. Обсуждение тогда проходило очень бурно, но ПДП утвердили.

− Регулярно нам приходят уведомления из Гипрозема об изъятии земли. Сперва мы были даже рады — какая-то конкретика, но оказалось такие бумажки можно присылать годами. У нас уже даже забрали документы на дом. Мы как-то ходили в администрацию, хотели получить разрешение на подключение к центральной канализации (она проходит рядом), так нам говорят: несите документы. А как мы их принесем, если вы их и забрали? Вот так и живем.

Ближе к Минск Миру квартал выглядит все более заброшенным. Если в центре жилого массива еще теплится какая-то жизнь, то чем ближе к стройке и новой дороге, тем больше пустующих домов.

Надежда говорит, что многие люди устали ждать какого-то решения и просто снимают квартиры.

− Вкладывать в ремонт и обустройство дома, который вот-вот снесут — нет никакого смысла. Но и жить в домах 50−60-х годов — тяжело. Не везде есть удобства, у некоторых туалет на улице, кто-то за водой к колонке ходит, у кого-то крыши текут, у детей аллергии на сырость и плесень появляются. Вот и решают люди не трепать себе нервы, а переехать на съемное жилье. Но и уехать могут не все, на это ведь деньги нужны. К примеру, у нас в доме есть вопросы с проводкой, приходил МЧС, говорит — меняйте. Хорошо, я поменяю, а кто мне это все компенсирует?

− А вам предлагали что-то взамен ваших домов?

− Да, администрация опрашивала жителей. В основном, все хотят остаться в этом районе. Честно говоря, мы думали, что нам предложат квартиры в доме на Жуковского, который строится напротив, но нет — их отдали другим. Нам же говорят — езжайте в Сокол, это ведь тоже Октябрьский район.

Вообще, все, с кем нам удалось пообщаться, говорят, что с удовольствием продолжили бы жить в своих домах, реконструировали бы их, отремонтировали и жили дальше. Но на то, что частный сектор сохранят — надежды почти нет.

«Жить в квартире я бы уже не смогла»

Переходим на другую сторону Жуковского. Здесь дома и обстановка чуточку повеселее. Новых современных коттеджей тут тоже нет, но старые дома кажутся более живыми. Стучимся в один из них, нам открывает пожилая женщина.

− Мне уж 80 лет, давно тут живу, как замуж вышла, так и сюда переехала к мужу и его родственникам. А дома эти стояли и тогда. Тут хорошо было, кинотеатр «Ударник» работал рядом, а сейчас все застроили. Я живу одна, у меня все есть − электричество, вода, газ. Сейчас вот болею, правда. Но в квартире я бы уже точно не смогла. В своем доме привычнее. Но нас же пока и не сносят, вроде начнут с той стороны. Про нашу часть я ничего такого не слышала.

Заглядываем на Аэродромный переулок — сегодня, кроме названия, о соседстве с первым минским аэропортом уже ничего и не напоминает. А когда-то участки и дома в этих местах давали и работникам завода гражданской авиации, и летчикам.

«Я была у нескольких мэров, никто внятного ответа не дает»

Возвращаемся на Сенницкую и общаемся с еще одной жительницей. Ольга показывает нам переписку с чиновниками, которая накопилась за эти годы. Ответы еще с 1994 года однообразны: скоро снос, реконструировать дома нельзя, ждите.

− Мой муж живет тут с рождения, я — последние 13 лет. Дома «сносят» тут с 80-х годов. И все это время мы получаем запреты на все пристройки-достройки. Я неоднократно была у мэров, у Шорца, у Кухарева, никто внятного ответа не дает. Вообще, сначала нас собирались сносить до 2015 года, потом — до 2020, теперь — до 2025. У меня даже газета сохранилась за 2011 год, где сказано, что нас снесут. Я просила, дайте нам с тремя детьми сделать пристройку, чтобы мы жили, как люди. Но нет, нельзя нарушать закон. А людей тут держать в заложниках по закону? Дайте нам разрешение, не трогайте нас, мы за свои деньги все сами сделаем.

В архиве Realt, к слову, мы нашли новости о сносе частного сектора в границах Аэродромной, Авакяна и Левкова за 2010, 2017 и 2019 годы.

Интересно, что жителям Сенницкой и других здешних улиц продолжают регулярно приходить предписания об уборке прилегающей территории, о ремонте фасадов, благоустройстве и т. д. В общем, снос сносом, а забор будь добр покрась.

По словам нашей собеседницы, переписку с чиновниками тут ведет чуть ли не каждый дом. За последние годы в квартал не единожды приходили оценщики. В итоге, каждый раз у жителей появляется надежда на какую-то конкретику, но через год все начинается по новой. У многих уже опустились руки.

К слову, в последнем ответе на коллективное обращение жильцам ответили, что их имущественные права будут реализованы до 26 марта 2023 года. В то, что до этой даты дома начнут сносить — никто не верит.

Уже после репортажа я поехала за покупками в «Дана Молл». Остановилась возле макета Минск Мира, присмотрелась и кажется, разглядела будущее — пока реальный частный сектор по обе стороны от Жуковского страдает от неопределенности, виртуальный − уже давно плотно «застроен» высотками (оба участка — в нижней части снимка).

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