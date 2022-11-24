Политолог: Лукашенко боится за свою шкуру 14 24.11.2022, 18:05

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Фото: Getty Images

Диктатор опасается за себя лично.

Лукашенко на саммите ОДКБ заявил, что приобретает популярность мнение, что если Россия проиграет войну в Украине, то ОДКБ развалится. Об этом сообщает БелТА.

«Жизнь, судьба ОДКБ зависят от операции Российской Федерации в Украине. Если Россия победит — ОДКБ будет жить, если, не дай бог, не победит — ОДКБ существовать не будет. И в наших странах тоже многие горячие головы начали обсуждать эту проблему. Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место», — сказал Лукашенко.

Украинский политический эксперт Валерий Клочок в эфире Радио НВ объяснил, что означают эти слова узурпатора:

«Он пытается спасти себя. [Его] коллеги по ОДКБ давно поняли провальность этой так называемой „спецоперации“, потому что кроме Лукашенко никто искренне не поддерживает [диктатора Владимира] Путина. Они с ним встречаются, разговаривают, отстаивают свои интересы, но никто не поддерживает так российскую агрессию, как Лукашенко. Лукашенко опасается за себя лично. <...> То, что ОДКБ будет неспособно выполнять свои функции после проигрыша России, более чем очевидно. Но никто кроме него такие тезисы не говорит. Потому здесь он боится за свою шкуру, не больше».

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