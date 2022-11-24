закрыть
24 ноября 2022, четверг, 19:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Из российского плена вернули еще 50 украинских воинов

4
  • 24.11.2022, 18:11
  • 2,026
Из российского плена вернули еще 50 украинских воинов

Среди них — 19 защитников Мариуполя.

Сегодня из российского плена вернули еще 50 украинских воинов, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Сегодня удалось вернуть из российского плена 50 украинских воинов. Это 20 нацгвардейцев, 12 ребят из ВМС, 10 бойцов ВСУ, 6 — ГПСУ, 2 из ТРо», — написал он.

Ермак добавил, что среди них двое офицеров, 48 рядовых и сержантов.

«Важно, что нам удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы с «Азовстали», а также 15 пленных с ЧАЭС и 7 с острова Змеиный», — рассказал руководитель ОП.

Он заверил, что работа над освобождением из плена всех украинцев продолжается.

«Вернем всех», — подчеркнул Ермак.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко «Ник и Майк»
Тревожный чемоданчик холуя
Тревожный чемоданчик холуя Артем Черников
Они все-таки вернутся, я верю
Они все-таки вернутся, я верю Ирина Халип