Из российского плена вернули еще 50 украинских воинов 4 24.11.2022, 18:11

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Среди них — 19 защитников Мариуполя.

Сегодня из российского плена вернули еще 50 украинских воинов, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Сегодня удалось вернуть из российского плена 50 украинских воинов. Это 20 нацгвардейцев, 12 ребят из ВМС, 10 бойцов ВСУ, 6 — ГПСУ, 2 из ТРо», — написал он.

Ермак добавил, что среди них двое офицеров, 48 рядовых и сержантов.

«Важно, что нам удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы с «Азовстали», а также 15 пленных с ЧАЭС и 7 с острова Змеиный», — рассказал руководитель ОП.

Он заверил, что работа над освобождением из плена всех украинцев продолжается.

«Вернем всех», — подчеркнул Ермак.

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