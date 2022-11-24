ВСУ уничтожили российский комплекс С-300

ВСУ уничтожили российский комплекс С-3002
- 24.11.2022, 23:25
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Из ракетного комплекса оккупанты обстреляли роддом в Запорожской области.
Украинские силы уничтожили ракетный комплекс С-300, из которого войска РФ обстреляли роддом в Вольнянске Запорожской области и убили младенца.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.
«Рашисты получили первую ласточку мести за убийство младенца в Вольнянске Запорожской области. Наши бойцы уничтожили ракетный комплекс С300, из которого российские террористы попали в местный роддом», — написал он.
Он напомнил, что 23 ноября в результате российский ракетных ударов по роддому погиб новорожденный мальчик.
«В тот же день наши силы сопротивления оперативно нашли место дислокации смертоносного оружия врага, а артиллерия ВСУ нанесла точный удар», — пишет Федоров.
Он отметил, что приблизительно в 13:40 в селе Зеленый Яр ВСУ ликвидировали вражеский ракетный комплекс. По данным очевидцев, в населенном пункте прозвучали три мощных взрыва, что вероятно было звуками детонации.
После этого оккупанты начали обыски у местных жителей, также была слышна автоматная очередь, сказал Федоров.