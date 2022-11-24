ВСУ уничтожили российский комплекс С-300 2 24.11.2022, 23:25

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иллюстрационное фото

Из ракетного комплекса оккупанты обстреляли роддом в Запорожской области.

Украинские силы уничтожили ракетный комплекс С-300, из которого войска РФ обстреляли роддом в Вольнянске Запорожской области и убили младенца.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«Рашисты получили первую ласточку мести за убийство младенца в Вольнянске Запорожской области. Наши бойцы уничтожили ракетный комплекс С300, из которого российские террористы попали в местный роддом», — написал он.

Он напомнил, что 23 ноября в результате российский ракетных ударов по роддому погиб новорожденный мальчик.

«В тот же день наши силы сопротивления оперативно нашли место дислокации смертоносного оружия врага, а артиллерия ВСУ нанесла точный удар», — пишет Федоров.

Он отметил, что приблизительно в 13:40 в селе Зеленый Яр ВСУ ликвидировали вражеский ракетный комплекс. По данным очевидцев, в населенном пункте прозвучали три мощных взрыва, что вероятно было звуками детонации.

После этого оккупанты начали обыски у местных жителей, также была слышна автоматная очередь, сказал Федоров.

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