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ВСУ разгромили большое скопление войск РФ в Запорожской области

  • 25.11.2022, 9:54
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ВСУ разгромили большое скопление войск РФ в Запорожской области

Россияне понесли огромные потери под Зеленым Яром.

Силы обороны Украины нанесли огневое поражение районов сосредоточения живой силы и военной техники российских захватчиков в населенном пункте Зеленый Яр Запорожской области.

Как говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ потери российских оккупантов составили 2 грузовых автомобиля, более 15 раненых и 20 погибших военнослужащих РФ.

Также по данным Генштаба, оккупанты продолжают совершать преступления против населения. Так, в населенном пункте Мостовое Запорожской области российские военные заставляют местное население переоформлять документы на недвижимость и землю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вместе с тем, ситуация на фронте остается контролируемой ВСУ.

«На Новопавловском и запорожском направлениях враг продолжает обороняться. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времеевка, Зеленое Поле Донецкой области и Ольгевское, Гуляйпольское и Волшебное в Запорожье. В районе Угледара российские оккупанты нанесли авиаудар», - отметили в Генштабе.

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