В Киеве поймали агента ФСБ, прибывшего из Крыма для подготовки диверсий 4 25.11.2022, 12:32

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Он оказался бывшим сотрудником милиции Севастополя.

Контрразведка СБУ задержала российского агента, которого ФСБ отправила в Киев для подготовки диверсии. Он был переброшен в столицу еще до начала войны.

Об этом сообщает СБУ.

По данным украинской спецслужбы, злоумышленник выполнял задачи ФСБ по сбору разведданных о местах дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны в столичном регионе. Полученную информацию он передавал врагу для планирования и подготовки активных диверсий против украинских военных.

Как установило следствие, вражеским приспешником оказался бывший сотрудник расформированной милиции, который после увольнения из рядов МВД в 2014 году остался в Севастополе. После захвата полуострова злоумышленник перешел на сторону захватчиков.

В Киев агента перебросили за месяц до полномасштабного вторжения. Под видом посещения родственников он некоторое время находился в спящем режиме, а когда получил указание действовать - его задержала СБУ.

«Вражеский агент прошел оперативно-боевую подготовку на базе учебных центров российской спецслужбы и ожидал дальнейшей переброски на подконтрольную украинским властям территорию. Именно такую команду он получил от агрессора почти за месяц до начала полномасштабного вторжения», - рассказали в СБУ.

При этом агент решил действовать не в одиночку и пытался сформировать разветвленную сеть осведомителей. Для этого использовал свои связи среди бывших правоохранителей и представителей криминальных кругов.

В ходе обысков у него нашли загранпаспорт и паспорт гражданина России, мобильный телефон, материалы, подтверждающие прохождение «спецкурса» на территории временно оккупированного Крыма.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд отправил его под стражу.

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