Белорусы столкнулись с необычным способом мошенничества 25.11.2022, 12:42

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Он касается сайта знакомств и виз.

Для белорусов визы — это настолько больная тема, что некоторые готовы довериться в этом вопросе «парню с сайта знакомств». О такой истории «Онлайнеру» рассказали в минской милиции. Недавно был задержан минчанин, который под предлогом изготовления визы взял у девушки 1100 рублей и перестал выходить на связь.

30-летний мужчина представился бывшим спортсменом и пообещал девушке через старые связи оформить документы для визы в трехдневный срок. Изначально минчанин запросил за услугу $200, но позже цена выросла до 1100 рублей ($455).

После того как минчанка перевела парню деньги, он исчез. Пострадавшая обратилась в милицию. Выяснилось, что не так давно другая девушка тоже потеряла деньги после общения с «бывшим спортсменом». Она познакомилась с ним на сайте знакомств, пригласила в гости, а потом обнаружила, что из квартиры пропали 10 тысяч российских рублей, фотоаппарат и три ювелирных изделия.

Возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность парня к другим аналогичным преступлениям.

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