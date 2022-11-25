Смог повторить! 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

25.11.2022, 12:53

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Фото: Getty Images

Параллели с блокадным Ленинградом.

Весь мир смотрит сюжеты СМИ и посты в соцсетях о миллионах людей в европейской стране, лишенных зимой тепла и электроэнергии. Об отключенных от света больничных реанимациях, детсадах и школах. О работающих с трудом, в «холостом» аварийном режиме атомных станциях. Об очередных разрушенных домах, об убитых и раненых, о новых потоках беженцев...

Президент Украины Зеленский, выступая в срочно созванном Совбезе ООН, говорит об энергетическом терроре, который является «аналогом применения оружия массового поражения»:

«Когда на улице минусовая температура, а десятки миллионов людей вследствие попадания российских ракет по энергообъектах остаются без электричества, тепла и воды, это очевидное преступление против человечности».

Большинство россиян, особенно «глубинных», видимо, пока еще не осознали, что сделал Путин 24 февраля. И, главное, продолжает делать. Какие необратимые долгосрочные последствия это будет иметь буквально для всего в жизни их и их детей. И не только материальной.

Великую Победу над нацизмом, которую российская пропаганда превратила в неоконченную «Великую Войну с коллективный Западом», российский диктатор окончательно опошлил и обнулил.

Нет, это сделали не какие-то там западные «русофобы» и отдельные европейские страны, сносившие советские памятники.

Главный вандал, изрисовавший Zигами общую для русских и украинцев историю, это великий геополитик - «денацификатор».

Он может поставить еще тысячу новых памятников, пиарясь на ВОВ. Возлагать венки к Пискаревскому мемориалу, где, по его словам, похоронен его брат, умерший зимой 1942-го года во время гитлеровской блокады города. Но главными символами того, что он сделал в истории, все равно останутся Мариуполь и Буча.

Тотальная война против украинцев пробуждает в сознании все большего числа постсоветских людей разных стран параллели с руинами Сталинграда и страданиями жителей блокадного Ленинграда.

И с этим уже ничего не поделаешь. С этим придется жить многим поколениям людей. В том числе и в России.

Но еще не поздно остановиться. Чтобы в этот ряд не встали также новые Дрезден, Магдебург, Хиросима и Нагасаки.

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