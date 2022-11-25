Newsweek: Россия готовила нападение на Японию 11 25.11.2022, 13:56

8,250

Опубликован «слив» переписки ФСБ накануне вторжения в Украину.

Россия, вероятно, готовилась напасть на Японию летом 2021 года – лишь за несколько месяцев до того, как президент Владимир Путин инициировал полномасштабное вторжение в Украину. Таким образом, разработанный заранее для дискредитации японцев сценарий переориентировали на украинцев, а войска с Дальнего востока РФ перебросили на запад.

Об этом свидетельствует электронное письмо от информатора Федеральной службы безопасности России (ФСБ), которое оказалось в распоряжении редакции издания Newsweek.

Электронное письмо, датированное 17 марта, было отправлено агентом под псевдонимом «Ветер перемен» Владимиру Осечкину, российскому правозащитнику, который руководит антикоррупционным вебсайтом Gulagu.net и сейчас находится в изгнании во Франции.

Письмо, автором которого является обличитель, опубликованный Осечкиным, проанализировал эксперт разведывательной группы Bellingcat Христо Грозев. Он сказал, что показал письмо «двум фактическим (настоящим или прежним) контактам из ФСБ», у которых «нет сомнений, что его действительно написал их коллега».

В августе 2021 года Россия «довольно серьезно готовилась к локализованному военному конфликту с Японией», сообщил агент в электронном письме Осечкину в марте.

Агент ФСБ предположил, что вместо этого Россия решила вторгнуться в Украину через несколько месяцев.

«Уверенность в том, что страны войдут в стадию острого противостояния и даже войны, была высокой. Поэтому в конце концов выбрали Украину для войны (сценарий особо не изменился)», – написал он.

Информатор подробно описал перемещение вертолетов радиоэлектронной борьбы, направленных на Японию, в то время как российская пропагандистская машина также параллельно была заряжена на то, чтобы обозначить японцев в медиапространстве РФ как «нацистов» и «фашистов».

Обличитель ФСБ заявил, что перед службой якобы стояла задача развернуть «информационную кампанию против Японии в российском обществе».

«Ставка была сделана на то, что японцы будто бы специализировались на жестоких биологических экспериментах, проявляли бесчеловечность и были настроены на нацизм. И они должны были демилитаризироваться после Второй мировой войны, но они нарушают эти правила, создавая риски для России», – пишет «Ветер перемен».

«Они вроде как поменяли Японию на Украину», – добавил он. «И в обоих случаях это просто безумие. Но в целом война была неизбежна для россии из-за маниакального желания войны со стороны руководства… И сейчас основная масса боеспособных подразделений с этого направления передислоцирована в Украину», – добавил обличитель.

В Newsweek сообщили, что обратились в Министерства иностранных дел рф и Японии за комментарием. Пока ответа нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».