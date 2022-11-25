Какой будет погода в последние выходные ноября
- 25.11.2022, 18:50
На большей части территории Беларуси пройдут осадки.
В субботу, 26 ноября погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты. Ожидается облачная погода. На большей части территории пройдут осадки (снег, мокрый снег, по востоку с дождем), сообщили синоптики.
Днем по северо-востоку страны в отдельных районах ожидается сильный мокрый снег. По востоку во многих районах, на остальной территории республики местами гололед, на дорогах гололедица. Местами туман, налипание мокрого снега.
Из-за снегопада на субботу объявлен оранжевый уровень опасности.
Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем -4..+1°С. Атмосферное давление будет расти.
К началу новой недели скажется влияние атмосферных фронтов и неустойчивых воздушных масс, распространяющихся с Черного моря.
Так, в воскресенье, 27 ноября ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории республики пройдут осадки, в основном снег, мокрый снег. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица.
Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью 0..-7, максимальная днем -4..+2.