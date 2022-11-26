Российским авиакомпаниям начнут поставлять старые восстановленные самолеты 26.11.2022, 1:58

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Авиакомпании РФ пошли на такой шаг из-за санкций.

Российские авиакомпании начали приобретать отечественные самолеты с вышедшим летным сроком годности. Red Wings получит в лизинг четыре Ту-204/214 в ближайшие два года. Перед этим лайнеры отремонтируют и сделают пригодными к эксплуатации, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

По их словам, один восстановленный Ту-204 и один Ту-214 будут переданы авиакомпании весной 2023 года, остальные два — еще через год. «Указанные сроки взяты не с потолка. Мы понимаем, что к ближайшей весне два самолета сможем сделать, а вот еще два — точно не успеем. Потому что нужен капремонт двигателя, а это долгосрочные позиции», — пояснил собеседник издания, отметив, что починка агрегата занимает не менее девяти месяцев.

Собственник указанных самолетов — принадлежащая ОАК компания «Ильюшин финанс Ко» (ИФК). Она занимается повторным размещением на рынке отечественных лайнеров, у которых закончился «первый» лизинг.

Условия и стоимость сделки обсуждаются, поскольку у сторон пока недостаточно информации для определения объективной цены. «Окончательная стоимость будет понятна после ремонта. Во-вторых, это вопрос коммерческой эксплуатации — сколько на нем можно заработать. Третья составляющая — стоимость поддержания летной годности», — отметил источник.

Red Wings подтвердила, что заключила предварительное соглашение о поставке четырех самолетов Ту-204/214 после восстановления их летной годности. «Возможно, один из них будет базироваться в аэропорту Кольцово и выполнять полетную программу из Екатеринбурга», — рассказала руководитель регионального отделения перевозчика Кристина Аксенова.

Red Wings являлась единственным эксплуатантом Ту-204/214 на регулярных рейсах и отказалась от них в 2018 году. С 2020 года в распоряжении компании сохранился один такой самолет в VIP-компоновке для заказных перевозок.

Основу флота Red Wings составляют самолеты Sukhoi SuperJet. В настоящий момент компания эксплуатирует 17 таких лайнеров. Также в парке — три Boeing 777-200. В прошлом году авиакомпания обслужила 2,99 млн пассажиров, в том числе 2,06 млн на внутренних рейсах. На данный момент перевозчик несет убытки. Чистый убыток Red Wings по итогам прошлого года составил 1,9 млрд рублей, выручка — 23,3 млрд рублей, следует из базы данных СПАРК.

Независимый авиаэксперт Алексей Комаров отметил, что Ту-204/214 «оказались не очень конкурентоспособными в сравнении с западными» самолетами и имели «не самую лучшую техническую поддержку от производителя» — именно поэтому Red Wings отказалась от них несколько лет назад. Однако из-за санкций, которые отрезали авиаотрасль страны от современных импортных лайнеров, авиакомпании приходится возвращаться к отечественным машинам.

Ранее «Ведомости» писали, что, помимо Red Wings, еще два перевозчика — «Волга-Днепр» и «Авиастар-Ту» — рассматривают возможность взять в лизинг самолеты, которые реанимирует ОАК. Речь шла об одном Ан-124, двух Ил-96-400Т и восьми Ту-204/214. На их восстановление в Минпромторге собирались выделить 15,4 млрд рублей, работы планировали завершить к 2024 году.

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