закрыть
26 ноября 2022, суббота, 3:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российским авиакомпаниям начнут поставлять старые восстановленные самолеты

  • 26.11.2022, 1:58
  • 1,178
Российским авиакомпаниям начнут поставлять старые восстановленные самолеты

Авиакомпании РФ пошли на такой шаг из-за санкций.

Российские авиакомпании начали приобретать отечественные самолеты с вышедшим летным сроком годности. Red Wings получит в лизинг четыре Ту-204/214 в ближайшие два года. Перед этим лайнеры отремонтируют и сделают пригодными к эксплуатации, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

По их словам, один восстановленный Ту-204 и один Ту-214 будут переданы авиакомпании весной 2023 года, остальные два — еще через год. «Указанные сроки взяты не с потолка. Мы понимаем, что к ближайшей весне два самолета сможем сделать, а вот еще два — точно не успеем. Потому что нужен капремонт двигателя, а это долгосрочные позиции», — пояснил собеседник издания, отметив, что починка агрегата занимает не менее девяти месяцев.

Собственник указанных самолетов — принадлежащая ОАК компания «Ильюшин финанс Ко» (ИФК). Она занимается повторным размещением на рынке отечественных лайнеров, у которых закончился «первый» лизинг.

Условия и стоимость сделки обсуждаются, поскольку у сторон пока недостаточно информации для определения объективной цены. «Окончательная стоимость будет понятна после ремонта. Во-вторых, это вопрос коммерческой эксплуатации — сколько на нем можно заработать. Третья составляющая — стоимость поддержания летной годности», — отметил источник.

Red Wings подтвердила, что заключила предварительное соглашение о поставке четырех самолетов Ту-204/214 после восстановления их летной годности. «Возможно, один из них будет базироваться в аэропорту Кольцово и выполнять полетную программу из Екатеринбурга», — рассказала руководитель регионального отделения перевозчика Кристина Аксенова.

Red Wings являлась единственным эксплуатантом Ту-204/214 на регулярных рейсах и отказалась от них в 2018 году. С 2020 года в распоряжении компании сохранился один такой самолет в VIP-компоновке для заказных перевозок.

Основу флота Red Wings составляют самолеты Sukhoi SuperJet. В настоящий момент компания эксплуатирует 17 таких лайнеров. Также в парке — три Boeing 777-200. В прошлом году авиакомпания обслужила 2,99 млн пассажиров, в том числе 2,06 млн на внутренних рейсах. На данный момент перевозчик несет убытки. Чистый убыток Red Wings по итогам прошлого года составил 1,9 млрд рублей, выручка — 23,3 млрд рублей, следует из базы данных СПАРК.

Независимый авиаэксперт Алексей Комаров отметил, что Ту-204/214 «оказались не очень конкурентоспособными в сравнении с западными» самолетами и имели «не самую лучшую техническую поддержку от производителя» — именно поэтому Red Wings отказалась от них несколько лет назад. Однако из-за санкций, которые отрезали авиаотрасль страны от современных импортных лайнеров, авиакомпании приходится возвращаться к отечественным машинам.

Ранее «Ведомости» писали, что, помимо Red Wings, еще два перевозчика — «Волга-Днепр» и «Авиастар-Ту» — рассматривают возможность взять в лизинг самолеты, которые реанимирует ОАК. Речь шла об одном Ан-124, двух Ил-96-400Т и восьми Ту-204/214. На их восстановление в Минпромторге собирались выделить 15,4 млрд рублей, работы планировали завершить к 2024 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип
Путин прорабатывает план замены Лукашенко
Путин прорабатывает план замены Лукашенко Леонид Невзлин
Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко «Ник и Майк»