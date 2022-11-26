Президент Польши призвал разгромить Россию на трех фронтах 4 26.11.2022, 8:39

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Это станет гарантией безопасности для Восточной Европы.

Разгрома только лишь российской армии недостаточно для обеспечения безопасности в Европе. Такую точку зрения озвучил президент Польши Анджей Дуда, слова которого приводит Twitter-аккаунт канцелярии польского лидера.

Глава польского государства отметил, что в выполнении всех перечисленных выше условий заинтересованы европейские страны, ощущающие соседство РФ.

Полное поражение России станет гарантией безопасности для Украины, Польши, Румынии и ряда других стран Восточной Европы, подчеркнул Дуда.

Кроме того, президент Польши заявил в пятницу, что если Германия не согласится передать Украине ЗРК Patriot, то эти системы должны быть развернуты на польской территории. По мнению Дуды, лучшим решением было бы размещение указанных комплексов в Украине, но последнее слово в этом вопросе за Берлином.

Prezydent @AndrzejDuda w #Kowno: Europa bezpieczna to Europa, w której Rosja jest pokonana: politycznie, militarnie i gospodarczo. Pokonana Rosja to bezpieczna Ukraina, Polska, Litwa, Łotwa, Rumunia i reszta Europy. — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 25, 2022

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