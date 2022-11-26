Российский «Град» уничтожает своих бывших владельцев на Донбассе: видео с передовой 26.11.2022, 9:00

3,606

Артиллеристы холодноярской бригады ВСУ показали удары по врагу.

Украинские военные пытаются отбросить оккупантов из окрестностей адского Бахмута, артиллеристы холодноярской бригады вооруженных сил удалили по вражескому войску из реактивных систем и уничтожили позиции россиян, сообщает ТСН.

Бахмут и Соледар оккупанты пытаются окружить. Почти полгода здесь самые ожесточенные бои, но до сих пор все штурмы орды неудачны.

А времени здесь не тратят попусту, потому что чем быстрее машина выедет на работу, тем целее будут позиции нашей пехоты. Так что холодноярцы после отстрела сразу заряжают установку.

Из гаубицы артиллерия кроет оккупантов. Сегодня уничтожают укрепления россиян из их же оружия. «Еще в начале войны, в марте месяце в Сумской области честно забрали у кацапов. Спасибо им за ленд-лиз», — показывают бойцы свой трофей.

С этого времени реактивная система залпового огня «Град» верно служит украинским артиллеристам. Снаряды же, среди которых тоже трофейные, четко летят на головы военных РФ.

На этом направлении вагнеровцы пытаются штурмовать украинскую линию фронта. Так что бойцы ВСУ по координатам определяют цель, наводят и «насыпают».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».