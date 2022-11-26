Армия РФ понесла большие потери на Луганщине: морги и больницы переполнены 26.11.2022, 10:25

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ВСУ разгромили подразделения врага в районе Красного Луча, Антрацита и Лутугино.

В Украине начались 276-е сутки полномасштабной войны, развязанной Россией, оккупанты не прекращают наносить удары по гражданским объектам.

Как говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 26 ноября, сейчас враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны, перегруппировывает войска для усиления группировок на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Вместе с тем в ответ украинские защитники отражают попытки захватчиков РФ наступать и наносят им потери. В частности, отмечается большое количество потерь в подразделениях противника, действующих в Луганской области – местные морги переполнены «200-ми» захватчиками.

«Всего на временно захваченной территории области увеличилось количество гражданских больниц, используемые врагом для лечения исключительно российских военных. Для гражданского населения региона медицинские услуги становятся все менее доступными. Больницы населенных пунктов Красный Луч, Антрацит и Лутугино переполнены ранеными оккупантами, а морги — телами мертвых захватчиков», - говорится в сообщении Генштаба ВС Украины.

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