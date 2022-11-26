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В оккупированном Мариуполе прогремел мощный взрыв

  • 26.11.2022, 14:25
В оккупированном Мариуполе прогремел мощный взрыв

Детонация произошла в микрорайоне «Восточный».

В оккупированном российскими войсками Мариуполе раздался мощный взрыв. Инцидент произошел в Левобережном районе Мариуполя в спальном микрорайоне «Восточный».

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Обстоятельства инцидента выясняются.

«Мощный взрыв в Левобережном районе Мариуполя на "Восточном". Детали выясняем», – написал Андрющенко в своем Telegram-канале.

Левобережный район (до 2016 года назывался Орджоникидзевский) – это район на востоке Мариуполя, на левом берегу реки Кальмиус. Район отделен от остальной части Мариуполя промышленной зоной комбинатов «Азовсталь» и «Маркохим». В его состав входит большой спальный район «Восточный», пищевые предприятия, объекты промышленности строительных материалов. До российской оккупации район считался одним из самых чистых в Мариуполе.

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