Белорусские пограничники «подкинули» Украине группу нелегалов 4 26.11.2022, 15:39

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Мигранты утверждают, что их подвезли к границе люди в форме и подсказали, куда идти.

Украинские пограничники задержали на границе с Беларусью группу нелегальных мигрантов. По их показаниям, их «подкинули» белорусские пограничники.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины задержаны шесть граждан Пакистана и Бангладеш.

- Мужчины рассказали, что с территории Беларуси до границы с Украиной их на автомобиле довезли мужчины в военной форме, предположительно представители пограничной службы Беларуси, и указали в каком направлении должны идти. Также приказали, после пересечения границы сообщить о своем местопребывании. Это подтверждают переписки у телефона иностранцев, - говорится в сообщении.

В ГПСУ подчеркнули, что Беларусь продолжает поддерживать искусственно созданный миграционный кризис и умышленно направляет потоки мигрантов в направлении Украины, но украинские пограничники уже были готовы к таким провокациям.

- Сейчас с задержанными проводятся мероприятия проверки и устанавливаются все обстоятельства их нелегального путешествия, - добавили в ГПСУ.

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