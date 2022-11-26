Украинский генерал: Российские офицеры начинают понимать, что не стоит умирать за Путина 1 26.11.2022, 15:51

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Николай Маломуж - о интересных процессах в армии РФ.

В России происходят так называемые «чистки офицеров». Среди низшего звена командования просто находят офицеров, которых обвиняют в ненадлежащем обеспечении российских военных. Также в российской армии есть большие проблемы на фронте, когда командование бросает свои подразделения на поле боя без надлежащей подготовки, о чем неоднократно жаловались мобилизованные. Фактически вражеские командиры не способны выполнять свою работу и не готовы воевать и умирать на чужой земле. А это значит, что задача путина захватить Донбасс вряд ли будет выполнена. Об этом «Апострофу» рассказал экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

– С чем связаны чистки офицеров в российской армии?

– В первую очередь это связано с тем, что Россия проигрывает в войне, и нужно искать тех, кто в этом виноват. Путин же себя виноватым не признает. Понятно, что ищут среди командования, которое уже много раз меняли на разных уровнях. Надо показать виновников, не выполняющих непосредственно функции обеспечения армии боеприпасами, горючим, одеждой, питанием и прочим.

По данным нашей разведки и оперативным перехватам, даже элитная морская пехота рф не снабжена ни боеприпасами, ни вооружением, ни горючим, ни зимней формой. А мобилизованным тем более ничего не дают - только ржавые автоматы и полувоенная одежда.

Все это указывает на то, что в русской армии совершается огромная коррупция. Путин об этом давно знал, но в этой ситуации нужно искать виновника. Тем более, что уже многие военные пишут путину, уже есть коллективные обращения бригад, целых полков о том, что идет хищение, что у них нет никакого довольствия. Писал и комитет солдатских матерей об этих потерях. И путин снова находит виновных на низовом уровне бригад, батальонов, округов и там, соответственно, идут разборки.

Соответственно, такой у них моральный дух. Там повсюду воруют под эгидой командования. Военный хозяйственник не может действовать без приказа командования. Всегда командир контролирует обстановку и получает свою часть. И это указывает на тот провал, который существует в русской армии.

– Вы вспомнили об обращении, одно было от солдат регулярной российской армии, а именно батальона, входящего в 15-й мотострелковый полок Таманской дивизии, который был переброшен на окраины Макеевки. Но из-за отсутствия взаимодействия солдаты утверждают, что постоянно попадают под огонь ВСУ, а командиры их просто бросили. С этим также могут быть связаны чистки или это нормальное явление в русской армии?

– У командиров среднего и высшего звена нет мотивации воевать. Они знают, что они захватчики - сражаются на чужой земле и совершают преступления. Но они вынуждены идти на войну, потому что их жестко контролирует командование, спецслужбы и загоны, если мы говорим о поле боя.

Поэтому действительно многие, даже командиры, не хотят погибать. На передовой они, как правило, выставляют рядовых и командиров низшего звена, а сами находятся на безопасном расстоянии. Поэтому понятно, что нет координации между командирами, между подразделениями, потому что их фактически разъединило разное командование.

Таманская дивизия - одна из самых элитных в Москве, которая должна быть обеспечена всем необходимым и оружием, и связью. Но даже эта дивизия показала, что она небоеспособна.

Командиры просто не готовы воевать, они не готовы погибать и бросают свои подразделения, не координируют с другими структурами, потому что, например, Таманская дивизия не контролируется ни «вагнеровцами», ни «кадыровцами», ни воинскими частями других вооруженных сил России. Они ведут самостоятельную борьбу, но должны координироваться с другими частями, чего не произошло.

Командиры фактически не способны выполнять свою работу и, повторюсь, они не готовы воевать и умирать на чужой земле. Они будут убегать, прятаться, а потом будут говорить, что они были в командных пунктах. Это указывает на то, что та задача путина – захватить весь Донбасс - реализована не будет. Такое командование не может завершить это дело. Тем более это функция захватчиков и они ее выполнить эффективно не могут.

- Можем ли мы говорить, что будут учащаться случаи, когда командиры будут убегать с поля боя?

– Командиры элитных подразделений понимают, что они находятся на поле боя с преступной миссией, и это не мотивирует их к выполнению высоких задач. Они не защищают территорию Pоссии от захватчиков, а сами нападают.

Потому мотивации нет, офицеры высшего звена понимают это все. Единственное, что они могут совершать какие-то действия, потому что находятся под угрозой не только освобождения, но и пожизненного заключения или даже расстрела. Но, как правило, должна быть какая-нибудь критическая масса. Когда у нас будут мощные победы, а мы это делаем, когда будет массовая дезорганизация, тогда уже российские солдаты и офицеры будут массово выходить из поля боя, отказываться от наступательных операций, возможно, сдаваться. Но пока не время, чтобы это происходило массово. К этому нужно идти по украинским победам, и тогда откроются новые окна возможностей и на востоке, и на юге Украины.

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