Названы 10 стран с самыми сильными национальными брендами 4 26.11.2022, 16:58

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На первом месте рейтинга - Германия.

Германия снова возглавила рейтинг стран как национальных брендов. Германию признавали страной с самым высоким рейтингом уже семь раз в период с 2008 по 2021 год, сообщает «Европульс».

Рейтинг Anholt-Ipsos Nation Brands Index (NBI) ежегодно с помощью опросов изучает текущую репутацию стран мира.

NBI оценивает национальные бренды по шести параметрам: мнение о товарах и услугах страны, оценка действий национального правительства, восприятие культурного наследия страны и репутация ее жителей в мире, уровень заинтересованности в посещении страны и ее способность привлечь людей жить, работать или учиться там.

Самые сильные репутационные преимущества Германии оказались в категориях: экспорт, иммиграция и инвестиции, управление и культура. Во всем мире положительно относятся к покупке немецких товаров, привлекательности инвестиций в немецкий бизнес и возможности трудоустройства в Германии.

10 стран с самыми сильными национальными брендами

1. Германия

2. Япония

3. Канада

4. Италия

5. Франция

6. Великобритания

7. Швейцария

8. США

9. Швеция

10. Австралия

Отметим, что Россия в этом году заняла 58 место из 60.

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