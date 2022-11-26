Названы 10 стран с самыми сильными национальными брендами

Названы 10 стран с самыми сильными национальными брендами4
- 26.11.2022, 16:58
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На первом месте рейтинга - Германия.
Германия снова возглавила рейтинг стран как национальных брендов. Германию признавали страной с самым высоким рейтингом уже семь раз в период с 2008 по 2021 год, сообщает «Европульс».
Рейтинг Anholt-Ipsos Nation Brands Index (NBI) ежегодно с помощью опросов изучает текущую репутацию стран мира.
NBI оценивает национальные бренды по шести параметрам: мнение о товарах и услугах страны, оценка действий национального правительства, восприятие культурного наследия страны и репутация ее жителей в мире, уровень заинтересованности в посещении страны и ее способность привлечь людей жить, работать или учиться там.
Самые сильные репутационные преимущества Германии оказались в категориях: экспорт, иммиграция и инвестиции, управление и культура. Во всем мире положительно относятся к покупке немецких товаров, привлекательности инвестиций в немецкий бизнес и возможности трудоустройства в Германии.
10 стран с самыми сильными национальными брендами
1. Германия
2. Япония
3. Канада
4. Италия
5. Франция
6. Великобритания
7. Швейцария
8. США
9. Швеция
10. Австралия
Отметим, что Россия в этом году заняла 58 место из 60.