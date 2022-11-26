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Как украинские защитники живут на позициях у Бахмута

  • 26.11.2022, 21:21
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Как украинские защитники живут на позициях у Бахмута

Из-за погодных условий украинским героям очень сложно.

Украинские защитники обороняют Бахмут Донецкой области в сложных условиях. Именно это направление российские террористы постоянно атакуют, пытаясь захватить украинский город.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на украинского волонтера Виктора Боринца.

- Если кому-то тяжело в последнее время без коммуникаций, пожалуйста, вспоминайте о Бахмуте и других направлениях фронта. Можно даже на скринсейвер себе поставить. Держимся, — написал Боринец.

Отметим, что российские террористы уже несколько месяцев пытаются захватить Бахмут Донецкой области. Захватчики полностью уничтожают город и осуществляют постоянные атаки на позиции воинов ВСУ.

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