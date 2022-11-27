Путин стал совершеннейшим идиотом Альфред Кох

27.11.2022, 10:48

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Его нельзя показывать людям.

Затишье на фронте продолжается. Эксперты объясняют его осенней распутицей. И поскольку у нас нет лучшего объяснения, будем довольствоваться этим.

Но в общественной жизни все очень динамично и уже стало невозможно не замечать, что с Россией явно что-то происходит. Все таки то, как вся эта чудовищная история вокруг нападения России на Украину воспринимается отсюда и как она воспринимается из России, стало теперь как-то уж совсем драматически отличаться.

В последние дни по интернету гуляет ролик с выступлением некоего «эксперта» Дмитрия Дробницкого в программе Владимира Соловьева. Поскольку эта программа идет по государственному каналу «Россия-1» и у нас нет иллюзий относительно свободы слова в России ( и уж тем более - на государственном телевидении), то этот спич нуждается в серьезном анализе.

Уже все прокомментировали угрозы, которыми сыпал этот самопровозглашенный «эксперт» в адрес Казахстана. МИД этой страны выступил с официальным протестом, а депутаты казахского парламента очень эмоционально отреагировали на них.

Но я обратил внимание на один нюанс, который остался незамеченным, но который, на мой взгляд, очень важен для понимания того, как нынешняя ситуация воспринимается в России и в чем это восприятие так отлично от нашего.

Дробницкий заявил буквально следующее: «Ну, слушайте! Давайте все-таки обратим внимание на то, что следующая проблема - это Казахстан! Потому, что там тоже могут начаться те же самые нацистские процессы, что сейчас на Украине. И русских там много! И территории там много. И Семипалатинск там между прочим. И ядерное топливо для всего нашего Росатома тоже там. Вот в чем дело!».

Мне бросилось в глаза то, что он назвал Казахстан «следующей проблемой». В том смысле, что вот мы не сегодня-завтра дорешаем вопрос с Украиной и надо уже «начинать думать про Казахстан!» Понимаете? У них в головах картинка совсем не такая, как у нас!

Мы-то по наивности считаем, что они завязли в войне с Украиной. Что у них есть понимание того, что путинская «спецоперация» идет совсем не так, как они хотели. Что они несут огромные потери. Что фактически их армия разбита и теперь она существует лишь постольку, поскольку все дыры затыкаются мобилизованными, боевые качества которых оставляют желать лучшего. Что они потеряли стратегическую инициативу и перешли к обороне. Что их промышленность не справляется с задачами снабжения воюющей армии. И много еще чего в этом духе мы считаем.

Но ничуть не бывало! У них совершенно другое понимание ситуации. У них все уже решено, Россия вот-вот добьет «укропов» и поэтому нечего уже на эту тему сотрясать воздух: тут все ясно. Надо уже думать о следующих задачах. Вот, например, про Казахстан…

Я просто балдею от этих ребят! Смотрите какие они оптимисты: они уверены, что сразу, без раскачки, как только они победят Украину, они сразу же готовы начать войну с Казахстаном! С которым они, на минуточку, союзники и находятся в одном военном блоке! Я ох…ваю дорогая передача! Не, реально… Ущипните меня, я сплю…

И не то, что бы ему кинулись возражать! Куда там: все кивали головами, а Соловьев даже поддакивал и говорил что-то про очень длинную границу с Казахстаном…

Я знаю, что официальный Кремль под нажимом казахов уже открестился от этого «эксперта». Но тем не менее: выйти на госканал и в вечерний прайм-тайм заявить о том, что надо думать о нападении на союзника - это ж что надо иметь в голове? Это в то время, когда в Ереване их анти-НАТО трещит по швам!

Скажите, а этот Дробницкий - он эксперт в чем? В Википедии пишут, что он американист и писатель-фантаст. А по образованию - физик и философ. А по мне, так он просто дебил. Но, похоже, теперь в России только таких и выпускают на телевидение. остальные предпочитают оставаться в тени… Мало ли куда все повернется…

И я даже не о той ахинее, которую он нес. Я о настроениях в России. Их самоощущение - это же фантастика! Девять месяцев им бьют рыло. Девять месяцев они теряют технику, солдат, беспрерывно отступают, их экономика катится в бездну, их жизнь скоро станет неотличима от жизни почитателей идей чучхе с миской риса в день и круглосуточными патриотическими песнями. А им и горя мало: вот сейчас добьем «укров» и пойдем казахов мочить!

Если бы Дробницкий не чувствовал, что это мейнстрим - он бы не стал такого говорить! Он совершенно очевидно выражал мнение большинства. Так они думают. Так они чувствуют. Такое у них понимание того, где сейчас находится Россия и в каком она состоянии. Это просто какое-то наваждение…

Я даже поймал себя на мысли, что может быть это мы все неправильно понимаем? Что они реально вот-вот возьмут Киев и поставят путинского кума рулить Незалежной? Ну не может же так быть, чтобы люди настолько оторвались от реальности!

А потом я вспомнил, как однажды Северная Корея на каком-то чемпионате мира разгромно проиграла бразильцам. Но северным корейцам их телевидение показало как они выиграли этот матч и они долго праздновали великую победу и славили своего вождя… И я понял, что всякое может быть. И такое - тоже…

Еще мне показалось важным то, каким образом этот «эксперт» объясняет необходимость нападения на Казахстан. Оказывается главное - даже не нацизм казахов (что бред: мне как уроженцу Казахстана просто смешно это слушать). Главное, что там находится уран для российского Росатома. И опять: если бы это объяснение не считалось само собой разумеющимся, он бы не стал его приводить!

Понимаете? То есть основная масса россиян считает, что нападение для того, чтобы захватить ресурсную базу - вполне оправдано. И не требуется никаких дополнительных оснований. Одного этого - достаточно.

Теперь вы понимаете, почему они считают, что НАТО хочет заполучить все сокровища, которые спрятаны в российских недрах? Потому, что они сами так считают. И поэтому уверены, что и другие думают так же! Они уверены: нужно быть полными идиотами, чтобы так не думать!

Все это показывает, насколько сильно Россия отдалилась от нас в своем безумии… Это просто пропасть… Как ее преодолеть? И встреча Путина с «матерями» - только лишний раз показала нам, насколько глубока эта пропасть между нами и ими…

Начнем с того, что эта встреча долго готовилась. Она не была спонтанной. «Матерей» тщательно подбирали, их инструктировали, им раздавали их речи, настраивали, натаскивали... И все равно ее не показали. 9 минут эфира - и все. Оказалось, что такое нельзя показывать даже россиянам. Почему? Я выскажу свое предположение.

Вряд ли на этой встрече «матери» устроили Путину такую выволочку, что ее нельзя было показать. В это я не верю. Думаю, что «матери» отработали на пятерочку. Во всяком случае та «мать», что рассказывала про своего погибшего сына (который перед смертью призвал «рубить укропов») полностью соответствовала режиссерскому замыслу. У меня даже сложилось впечатление, что она говорила стихами… Да и остальные тетки тоже все говорили как по писанному.

Остается одно: Путин нес такую околесицу, что ее уже невозможно было обнародовать. Даже тех 9 минут, что показали, было достаточно, чтобы понять насколько он безумен. Он говорил абсолютную хрень про то, что от водки и под колесами автомобилей гибнут русские мужики, но уж лучше пусть гибнут на войне.

Почему лучше? По мне так хуже! От водки он дохнет один, а тут еще за собой кого-нибудь из украинцев утащит. Где лучше-то? Под колесами автомобиля он гибнет выйдя из дома, налегке. А тут его нужно куда-то везти, одевать, обувать, кормить, оружие для него изготовить… Такая смерть обходится россиянам значительно дороже, чем в автокатастрофе… Это при абсолютно одинаковой бессмысленности и той и другой…

Он успел еще много чего глупого и бесчеловечного сказать за тот короткий отрезок, который нам показали. Особенно дико звучали его слова про то, что он лично звонит солдатам на фронт. Это был такой детский сад, что мне даже его жалко стало, настолько он глупо и беспомощно заврался.. И я уверен: трансляцию прекратили именно из-за него. Он все-таки достиг той стадии, что его стало нельзя показывать людям. Он стал совершеннейшим идиотом. И это поняли все. Я видел лица этих отборных «матерей». На них был ужас. Даже специально отобранные люди понимали, что рядом с ними сидит больной на голову старик.

Но выученная беспомощность россиян все равно заставит их ему подчиняться. Однако народ в таком состоянии не может победить. Он может только погибнуть. Покорно и безропотно.

А победим - мы. Потому, что наше дело - правое. И поэтому враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, «Фейсбук»

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