Республиканцы обещают продолжить двухпартийную поддержку США Украины 28.11.2022, 2:44

В партии также выразили поддержку отправки Киеву ракет большой дальности.

Республиканцы обещают продолжить двухпартийную поддержку Украины после того, как в январе Республиканская партия возьмет под свой контроль Палату представителей США, сообщает unian.net.

Как пишет CNN, Майкл Маккол, который может возглавить Комитет по иностранным делам Палаты представителей, и Майк Тернер, который является претендентом на должность главы разведывательного комитета, выразили уверенность в том, что президент Украины Владимир Зеленский «будет иметь двухпартийную поддержку».

В то же время они поддержали позицию лидера республиканцев Кевина Маккарти о том, что в вопросе финансирования Украины не будет «карт-бланша».

Конгрессмены заявили, что предоставление помощи должно быть «подотчетным и прозрачным для американского народа». На большей подотчетности также ранее настаивал Маккарти.

Маккол и Тернер также выразили поддержку отправке в Украину ракет большой дальности. Отдельно Тернер подчеркнул важность предоставления простых в использовании систем ПВО.

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