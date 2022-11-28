Валютный рынок Беларуси: евро готовится к рывку 28.11.2022, 8:15

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Что будет происходить в белорусских обменниках.

Закончилась последняя полная неделя ноября 2022 года: изучаем, как изменился валютный рынок и чего ждать в первые декабрьские дни. Подробнее об этом читайте в нашем еженедельном прогнозе курсов валют, пишет myfin.by.

Валютная корзина Национального Банка Беларуси запрошлую неделю выросла на минимальные 0,27%. Белорусский рубль за это время незначительно укрепился ко всем (за исключением китайского юаня) основным трем валютам.

Доллар США в начале прошлой недели поднимался до USD/BYN 2,4206, но к закрытию торгов в пятницу 25 ноября снизился до USD/BYN 2,4161. Таким образом, за неделю доллар прибавил +0,35%, но с начала года просадка остается на уровне -5,18%.

Евро также торговался в течение недели разнонаправленно, но за последние два торговых дня обрел второе дыхание, и неделя закрылась на уровне в EUR/BYN 2,4939. Прирост за прошлую неделю составил +0,78%, с начала года пока остается отставание курса на -13,48%.

Российский рубль вырос в цене за прошлую неделю на 0,23%. Курс пары RUB/BYN остановился на отметке RYB/BYN 3,9936, что ниже минимальных уровней в 4,000 за 100 российских рублей. На российских торгах курс доллара остался практически без изменений на отметке в USD/RUB 60,5025.

На текущей неделе предстоит публикация двух существенных показателей, способных толкнуть евро вверх по отношению к доллару США – данные по инфляции в зоне евро в среду 30 ноября в 13:00 мск и пятничный отчет рынка рабочей силы NFP в Штатах (16:30 мск).

В том случае, если прогноз по снижению инфляции в еврозоне и росту безработицы в Штатах будет реализован, не исключено что пара EUR/USD поднимется до уровня в 1,0500.

На белорусском валютном рынке это может реализоваться в росте курса евро до EUR/BYN 2,5200 и выше при снижении курса доллара США ниже USD/BYN 2,4000.

Российский рубль пока остается в нейтральном положении около RUB/BYN 4,000 за 100 российских рублей.

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